Les doutes et les craintes sont grands pour les Américains palestiniens coincés à Gaza

« Il fait noir, ça devient déjà bruyant. Nous avons entendu quelques bombardements dans la région. Nous n’aurons pas d’électricité pour le reste de la nuit », a-t-elle déclaré à NBC News dans un message séparé.

Emilee Rauschenberger, qui se trouvait à Khan Yunis avec son mari palestinien et ses cinq enfants en visite chez sa famille, a déclaré qu’ils ont fait la queue au passage pendant au moins 10 heures avant de devoir retourner à Khan Yunis. Ce n’était pas la première fois que la famille tentait de traverser la frontière.

« Les gens attendent à nouveau, frustrés et épuisés », a déclaré Rauschenberger à propos de la scène au terminal de Rafah, ajoutant que certaines personnes étaient là depuis des jours, dormant même à côté, dans l’espoir de son ouverture.

Des foules de gens pouvaient être vues debout et assises près du passage à niveau, entourées de bagages. Sur les portes du passage à niveau, il y avait un panneau indiquant « Danger, le passage est menacé par des bombardements ».

Un panneau en arabe indique « Danger, le passage est menacé par des bombardements » au poste frontière de Rafah entre Gaza et l’Egypte lundi. Actualités NBC

« Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des animaux humains », a déclaré Adil Salem, qui tente de traverser Rafah pour rentrer chez lui dans le Missouri. « Il n’y a pas de refuge à Gaza, il n’y a pas de route sûre à Gaza, il n’y a pas de cessez-le-feu humanitaire à Gaza. Il n’y a rien, il n’y a que des bombes et des bombes et des bombes, du sang et des corps », a-t-il déclaré.

Le Département d’État continue de conseiller aux Américains à l’intérieur de Gaza de se rendre au terminal s’il est possible de le faire en toute sécurité. « Il se peut qu’il y ait très peu de préavis si le passage s’ouvre, et il se peut qu’il n’ouvre que pour une durée limitée », selon les communications envoyées via des SMS et des courriels du Département d’État partagés avec NBC News.

Les États-Unis n’ont pas de fonctionnaires au poste frontière, selon un haut responsable du Département d’État. « La situation est donc la suivante : nous avons essayé. Les Égyptiens nous ont dit qu’il y avait de graves menaces à la sécurité qui l’en empêchaient », a déclaré le responsable.

L’Égypte est restée inébranlable dans sa réticence à ouvrir complètement sa frontière, qui a subi des dégâts matériels suite aux frappes aériennes israéliennes lundi et la semaine dernière. Israël a bombardé la zone située devant le terminal de Rafah, coupant essentiellement les routes, selon les médias locaux.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a déclaré lundi lors d’un discours que le pays cherchait à ouvrir le terminal de Rafah depuis le début du conflit et que la position du gouvernement israélien n’était pas propice à son ouverture.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, en Turquie, le 13 avril. Adem Altan / AFP via le fichier Getty Images

« Jusqu’à présent, malheureusement, le gouvernement israélien n’a pas pris de position qui conduirait à la possibilité d’ouvrir le passage du côté de Gaza pour permettre l’entrée de l’aide ou la sortie des citoyens d’autres pays », a déclaré Choukry.

Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président Biden, a déclaré dimanche à l’émission « Meet the Press » de NBC que sa priorité était d’avoir « des endroits sûrs où les civils peuvent se rendre et qui ne seront pas soumis aux bombardements » et qu’il travaille avec l’ONU et Israël. , l’Égypte et la Jordanie pour tenter d’y parvenir. Il a reconnu qu’aucun citoyen américain n’a pu traverser la frontière.

Plus de 2 800 personnes ont été tuées à Gaza et 10 859 ont été blessées dans les violences qui ont suivi l’attaque terroriste sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a ciblé des civils, notamment des femmes et des enfants dans des kibboutzim et lors d’un festival de musique. En Israël, 1 400 personnes ont été tuées et 3 900 ont été blessées. Le bilan des morts américaines dues à l’attaque du Hamas contre Israël et à la guerre qui a suivi s’élève à 30, a déclaré dimanche un porte-parole du Département d’État.

Helal Kaoud, une Palestinienne américaine qui, avec d’autres membres de sa famille, tente désespérément de faire sortir de Gaza leurs cinq pères citoyens américains – tous frères –, a déclaré que son père faisait la queue mais que personne n’était là pour l’aider. Les destructions causées par les bombardements israéliens près du terminal le laissent sceptique quant à l’ouverture prochaine de Rafah.

« Il a dit qu’il y avait des tranchées causées par les bombes de chaque côté et qu’il serait impossible de conduire ou même de marcher là-bas », a déclaré Kaoud à NBC News. « Il a dit qu’ils devraient les remplir pour que quelque chose puisse entrer ou sortir et que cela prendra probablement des jours et maintenant il pense qu’ils ne font que déranger les gens en leur disant que c’est ouvert. »