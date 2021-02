Les doutes de Mourinho mettent en péril l’avenir de Doherty à Tottenham

L’avenir de Matt Doherty à Tottenham est incertain, le manager Jose Mourinho nourrissant des doutes sur la capacité du défenseur à réussir au club, ont déclaré des sources à ESPN.

Les Spurs ont signé le joueur de 29 ans des Wolves pour un montant de l’ordre de 15 millions de livres sterling en août, mais Mourinho envisage de rendre l’arrière droit disponible pour le transfert cet été à moins que sa forme ne s’améliore.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Cahier: L’avenir de Mourinho, pourquoi Utd a transmis Upamecano

– Toe Poke: la célébration « Backstreet Moyes » de Lingard expliquée

Doherty n’a commencé que neuf matchs de Premier League cette saison et seulement deux depuis le début de l’année, le premier se terminant par un carton rouge à la 90e minute contre Leeds et le second initialement en tant qu’arrière gauche de fortune en défaite face aux champions de Liverpool.

Mourinho a pu être entendu réprimander Doherty tout au long de ce match et des sources ont déclaré à ESPN qu’il y avait une nouvelle frustration dans les coulisses du manque de progrès de l’international de la République d’Irlande.

Doherty a signé un contrat de quatre ans l’été dernier et n’est pas prêt à abandonner sa carrière chez les Spurs. Cependant, il aura besoin d’occasions de relancer sa fortune et bien qu’il soit sans Serge Aurier en raison d’une blessure au pied contre West Ham dimanche, Mourinho a choisi de commencer le jeune Japhet Tanganga à l’arrière droit, ne présentant Doherty qu’à la mi-temps.

Mourinho tenait à revoir sa position d’arrière droit l’été dernier, ayant permis à Kyle Walker-Peters de rejoindre Southampton en plus d’Aurier étant disponible à la vente.

Cependant, un accord acceptable n’a pas pu être conclu pour Aurier et il a depuis devancé Doherty dans l’ordre hiérarchique.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’amélioration d’Aurier est une autre note négative contre Doherty mais il reste à voir s’il peut renverser la vapeur ou si le président Daniel Levy sanctionnerait tout départ en fin de saison.

La situation de Mourinho n’est pas claire non plus, la pression augmentant sur le joueur de 58 ans après que les Spurs soient tombés à leur cinquième défaite en six matchs. ESPN a rapporté vendredi que Levy voulait attendre la fin de la saison – si les résultats le permettent – avant de déterminer le sort de Mourinho.