Les doutes de Klopp des chefs de Liverpool augmentent alors que les Reds poussent davantage Gerrard

Steven Gerrard est aligné pour remplacer Jurgen Klopp en tant que patron de Liverpool avec des doutes croissants sur l’avenir à long terme de l’Allemand à Anfield.

On pense de plus en plus que Klopp, qui a mis fin à une attente de 30 ans pour le titre de Premier League, dira oui à la chance de succéder à Joachim Low en tant que manager international de l’Allemagne.

Klopp est le candidat exceptionnel en ce qui concerne la Fédération allemande de football (DFB) et ils adopteront leur approche une fois que l’avenir de Low sera scellé.

Low est seul responsable depuis 2006, menant son pays au succès de la Coupe du monde 2014, mais endurant un cauchemar de la Coupe du monde 2018 et de la Ligue des Nations de l’UEFA.

Malgré les appels à son limogeage, il est resté en charge de son contrat englobant la finale du Championnat d’Europe de cet été et la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Il est admis que Low ne pourrait pas survivre à une campagne de l’euro décevante qui entraînerait une approche plus précoce que prévu pour Klopp.

Et selon une source bien placée à Liverpool, il serait difficile pour Klopp de résister même s’il profite de son séjour dans le Merseyside.

C’est pourquoi le principal propriétaire de Liverpool, John W. Henry, et le président Tom Werner, surveillent de près le travail de Gerrard chez les Rangers.