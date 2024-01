Les douleurs croissantes du spectacle moderne

Si la vidéo et l’éclairage ne sont pas étrangers au Cooper Hewitt, et si le foyer de l’exposition abrite une salle d’immersion pour notre moment (une installation appelée « Studio », où des projections très précisément enregistrées jouent sur une réplique à l’échelle de l’atelier de Devlin), vous trouverez que l’essentiel de « An Atlas of Es Devlin » ressemble à une exposition de dessins et de sculptures à l’ancienne : des rangées de petits objets faisant allusion à des objets réels, avec des croquis sur papier offrant des commentaires.

C’est délibérément désuet, existentiellement maladroit – et fascinant. Un grand mur rassemble quelque 200 dessins et carnets de croquis de Devlin datant de son adolescence et de son séjour à Central Saint Martins, à Londres. C’est un assemblage auquel on pourrait s’attendre dans une rétrospective de l’artiste Tracey Emin, mais dans le contexte d’un tel mégafuturisme, il espère transmettre une autre ironie : les concepts élaborés de Devlin, pour citer la copie promotionnelle de l’exposition, chacun « commence par une ligne sur une pièce ». de papier.”