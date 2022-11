Les douaniers allemands saisissent de la cocaïne d’une valeur de 44,3 millions de dollars

La cocaïne, compressée en blocs et enveloppée dans un film plastique, a été retrouvée le 27 octobre dans plusieurs colis à Duisbourg, dans l’ouest de l’Allemagne, a indiqué le bureau des douanes d’Essen, à proximité.

Les colis étaient coincés entre des bananes dans un conteneur expédié d’Equateur et arrivé en Allemagne via le port néerlandais de Vlissingen. Les employés de l’entreprise ont livré les bananes pour remarquer les colis et notifier les douanes.