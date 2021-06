Les douanes maltaises saisissent 740 kg de cocaïne cachés dans des bananes

« Les fonctionnaires ont ouvert le conteneur réfrigéré et ont commencé à inspecter physiquement toutes les boîtes et, par la suite, ont élevé 740 paquets d’une substance blanche cachés dans 37 boîtes, ce qui a donné une indication positive de la cocaïne de haute pureté », a déclaré Customs Malta. Les paquets portaient un poids net de 1 kilogramme (2,2 livres) chacun et étaient dissimulés dans les boîtes de fruits.