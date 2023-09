Les douanes françaises saisissent quelque 400 crânes de singes et de babouins destinés aux États-Unis, d’une valeur pouvant atteindre 20 000 rands chacun.

Une exposition de 2011 de crânes de singe parmi des parties d’animaux sauvages confisquées et introduites en contrebande. (Photo AFP/HOANG DINH NAM)

Les autorités françaises ont saisi près de 400 crânes de singes au cours d’une partie seulement de l’année dernière.

La plupart ont été envoyés du Cameroun et se sont dirigés vers les États-Unis.

Les crânes devaient probablement être envoyés aux clubs de chasse américains, où ils étaient distribués comme trophées.

Les douaniers de l’aéroport Charles de Gaulle à Paris affirment avoir saisi près de 400 crânes d’espèces de singes protégées en sept mois l’année dernière.

Les douaniers du plus grand aéroport de la capitale française ont indiqué jeudi avoir intercepté entre mai et décembre 2022 392 colis postés contenant des crânes de primates en provenance majoritairement du Cameroun et destinés à des destinataires aux Etats-Unis.

Ils ont également saisi des centaines d’autres colis contenant des crânes ou des os d’autres espèces. Aucun des objets saisis ne contenait d’autorisation légale pour la vente d’espèces protégées, ont indiqué les douanes.

« Le trafic d’espèces protégées est l’un des trafics les plus lucratifs après le trafic de drogue, d’armes et d’êtres humains », a déclaré aux journalistes le chef des douanes de l’aéroport, Gilbert Beltran, en exposant des centaines de crânes, de mâchoires et de cornes d’espèces protégées.

Cette activité « sordide » génère entre 160 et 400 milliards de rands par an, a déclaré Beltran.

Selon les médias, les crânes étaient probablement destinés à des collectionneurs et à des clubs de chasse aux États-Unis, où ils sont présentés comme cadeaux ou prix.

Certains colis contenaient également des animaux entiers ou des avant-bras avec des mains.

Les agents des douanes ont pris connaissance pour la première fois du commerce de crânes de singe en mai 2022 lorsqu’ils ont découvert sept crânes provenant d’Afrique.

Ils ont intensifié leurs recherches et en ont trouvé des dizaines d’autres, appartenant pour la plupart à la famille des cercopithécoïdes, qui comprend des macaques, des babouins et des mandrills, et des chimpanzés.

Les primates sont généralement traqués pour leur viande, explique Fabrice Gayet, expert des douanes en matière de trafic d’animaux. « La vente des crânes est une activité complémentaire », a-t-il déclaré.

Les crânes de petits primates peuvent coûter jusqu’à 1 000 rands chacun, les plus gros jusqu’à 10 000 rands et les crânes de chimpanzés jusqu’à 20 000 rands, a-t-il déclaré.

Il existe également un commerce florissant de restes d’autres espèces, notamment de loutres, de félins, de lézards et d’oiseaux de proie.

Les crânes seront remis au Muséum d’histoire naturelle d’Aix-en-Provence, dans le sud de la France, pour évaluation scientifique.

« Je suis stupéfaite de penser que nos plus proches parents, les singes et les grands singes, sont décimés et que les forêts tropicales sont privées de leur biodiversité menacée pour une entreprise aussi stupide que scandaleuse », a déclaré le professeur Sabrina Krief, experte des singes au musée.