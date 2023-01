Les douanes de l’aéroport de Mumbai arrêtent des étrangers

Les 22 et 23 janvier, les douanes de l’aéroport de Mumbai ont saisi des étrangers dans deux affaires distinctes. Ils ont attrapé respectivement 90 000 USD dissimulés dans des livres et plus de 2,5 kg de pâte d’or. Selon l’ANI, les deux passagers ont été arrêtés par le service des douanes après les avoir interceptés à l’aéroport. La vidéo, partagée par les autorités, montre des fonctionnaires parcourant les pages d’un livre et trouvant des billets de 100 dollars cachés dans deux livres. Ils auraient saisi un total de 73,5 lakhs INR à l’un des passagers du vol.

Pendant ce temps, ce n’est pas un cas rare où les douanes de l’aéroport de Mumbai confisquent d’énormes quantités et des marchandises des dépliants. En novembre 2022, trois passagers indiens, d’une famille, se rendant à Dubaï via le vol Flydubai FZ 446 ont été interceptés lors d’une opération ciblée menée par la Mumbai Air Intelligence Unit (AIU). Ils ont saisi des devises d’une valeur de 4 97 000 USD (équivalent à environ 4,1 crores de roupies) aux membres de la famille. Les accusés arrêtés ont été envoyés en garde à vue.

Lors d’un transport similaire le 27 octobre, les autorités ont appréhendé deux passagers indiens avec de l’or dont le prix était supérieur à un crore fondu sous forme de cire. Les accusés sont arrivés de Dubaï avec la “cire d’or” enroulée autour de leurs jambes, ont déclaré les douaniers.

