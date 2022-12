Les dossiers du fabricant vietnamien de véhicules électriques vont être rendus publics aux États-Unis

Le fabricant vietnamien de véhicules électriques VinFast entre en bourse aux États-Unis

VinFast a annoncé mardi avoir déposé une déclaration d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, la première étape officielle vers une offre publique l’année prochaine. La société a annoncé en mars des plans pour une usine de 2 milliards de dollars en Caroline du Nord et espère livrer ses premiers véhicules aux clients américains d’ici la fin de l’année.

Citigroup Global Markets, Morgan Stanley, Credit Suisse et JP Morgan Securities sont les principaux banquiers de l’offre. VinFast sera négocié sur le Nasdaq sous le symbole “VFS” une fois son offre terminée. L’entreprise n’a pas précisé combien d’argent elle espérait récolter.

VinFast est devenu le premier constructeur automobile national du Vietnam lorsqu’il a commencé à fabriquer des véhicules à combustion interne en 2019. Il se concentre désormais entièrement sur les véhicules électriques – la production de son dernier modèle à combustion interne s’est terminée début novembre. La société prend actuellement des réservations pour deux SUV électriques, le VF8 de taille moyenne et le VF9 plus grand.

Le VF8 et le VF9 commencent respectivement à 57 000 $ et 76 000 $ – mais les deux peuvent être commandés sans piles, ce qui réduit considérablement le coût initial si l’acheteur opte pour un abonnement mensuel à la batterie. Sans piles, les VF8 et VF9 commencent à un peu plus de 42 000 $ et 57 500 $ ; les abonnements à la batterie sont au prix de 169 $ par mois pour le VF8 et de 219 $ par mois pour le plus grand VF9.

Fin septembre, VinFast comptait environ 58 000 réservations dans le monde pour les deux modèles. Pour l’instant, tous les VinFast sont fabriqués dans l’usine de l’entreprise à Haiphong ; il espère que son usine américaine, d’une capacité de 150 000 véhicules par an, sera opérationnelle d’ici juillet 2024.

Bien que VinFast soit nouveau aux États-Unis, ce n’est pas une startup typique. Fondée en 2017, VinFast est une unité de Vingroup, le plus grand conglomérat du Vietnam, qui a des intérêts dans le développement immobilier et l’éducation ainsi que dans un certain nombre d’entreprises technologiques.

Mais alors que Vingroup est bien établi dans son pays d’origine, VinFast lui-même n’est pas encore rentable : il a perdu environ 1,3 milliard de dollars en 2021, et 1,4 milliard de dollars supplémentaires au cours des trois premiers trimestres de 2022.