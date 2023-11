Les dossiers déposés devant le tribunal du Michigan cherchent à bloquer la suspension de Jim Harbaugh

Adam Rittenberg et Dan MurphyLecture de 5 minutes

Wilbon « stupéfait » par l’interdiction de 3 matchs de Harbaugh Michael Wilbon explique pourquoi il est abasourdi par l’interdiction par le Big Ten de l’entraîneur du Michigan, Jim Harbaugh, d’être sur la touche jusqu’à la fin de la saison régulière.

Les avocats représentant l’Université du Michigan et l’entraîneur de football Jim Harbaugh ont déposé une plainte pour rupture de contrat vendredi soir, demandant à un juge de l’État d’empêcher le Big Ten d’imposer une suspension à Harbaugh ce week-end.

Parallèlement à la plainte initiale, le Michigan et Harbaugh ont déposé une requête supplémentaire demandant une ordonnance d’interdiction temporaire d’urgence. Ils ont fait valoir que garder Harbaugh à l’écart du numéro 3 Les Wolverines pour le match du top 10 de samedi contre Penn State causeraient un préjudice irréparable à l’entraîneur, aux joueurs et à l’université.

Les deux documents – chacun de plus de 20 pages – ont été déposés quelques heures après que le commissaire du Big Ten, Tony Petitti, a annoncé que la conférence suspendait Harbaugh pour les trois derniers matchs de la saison régulière du Michigan en raison d’un programme de football violant la politique d’esprit sportif de la ligue.

Les avocats du Michigan ont écrit que le Big Ten n’avait pas fourni à Harbaugh ou à l’école les protections procédurales prévues dans ses propres règles. Ils ont déclaré que la perturbation d’une saison au cours de laquelle l’équipe pourrait se battre pour un championnat national “menace la perte d’une opportunité unique pour des dizaines d’étudiants-athlètes et un préjudice irréversible à la réputation de l’université et de Harbaugh”.

“Cette approche des sanctions, qui consiste à tirer d’abord, à poser des questions ensuite, constitue une violation flagrante de l’équité fondamentale”, ont-ils écrit.

La juge Carol Kuhnke du tribunal de première instance du comté de Washtenaw rendra une décision sur l’ordonnance de non-communication, selon une source. Pour accorder une ordonnance d’interdiction temporaire, Kuhnke doit déterminer que Harbaugh et Michigan ont une chance raisonnable de prouver que le Big Ten enfreint ses propres règles et que les deux parties subiraient un « préjudice irréparable » sans une réponse immédiate du tribunal.

Si le juge émet une ordonnance d’interdiction avant le coup d’envoi de samedi à midi, les deux parties auront alors la possibilité de défendre leur cause lors d’une audience d’injonction au cours des 14 prochains jours. Le Michigan termine sa saison régulière à 14 jours de samedi avec un match à domicile contre son rival et numéro 1 de l’Ohio State.

Petitti a déclaré dans une lettre expliquant la décision de la conférence de suspendre Harbaugh qu’il avait reçu de nombreuses preuves de la part de la NCAA prouvant qu’un membre du personnel du Michigan – vraisemblablement Connor Stalions, qui a démissionné de l’équipe la semaine dernière – avait orchestré un plan pour voler la pièce. appeler des signaux pour de futurs adversaires en payant plusieurs personnes pour qu’elles effectuent des voyages de reconnaissance en personne interdits.

Les avocats du Michigan ont fait valoir que les actions de Petitti violaient le contrat entre la ligue et ses membres en utilisant la politique d’esprit sportif pour punir Harbaugh au lieu d’attendre les résultats d’une enquête ouverte de la NCAA sur le stratagème.

Les règles du Big Ten stipulent que la politique d’esprit sportif ne peut être utilisée que pour punir un individu « reconnu coupable d’un acte offensant » ou l’institution responsable de cette personne. Petitti a déclaré vendredi qu’il punissait l’institution en retirant son entraîneur-chef du terrain, sans punir spécifiquement Harbaugh. Les avocats du Michigan ont fait valoir que Harbaugh ne constitue pas une institution et ne devrait donc pas être sanctionné personnellement.

“Les actions de la Conférence des défendeurs étaient frauduleuses, illégales, contraires à l’éthique, injustifiées et en soi illicites, et ont été faites avec malveillance dans le but inapproprié de provoquer la fin ou la perturbation de la relation et des attentes du demandeur Harbaugh”, ont-ils écrit.

Les avocats ont fait valoir que cette affaire répond au seuil du préjudice irréparable en raison du préjudice à la réputation que l’école et l’entraîneur pourraient subir, affirmant qu’il est « impossible de quantifier l’intégralité du préjudice important qui infligera à l’Université en l’absence d’une injonction, mais il Il ne fait aucun doute que l’Université, ses étudiants et la communauté en souffriront grandement. »

Pour Harbaugh, ils ont poursuivi : “Aucun coup plus dramatique ne pourrait être porté à son caractère et à sa réputation que l’étiquette permanente de “porté disparu” en raison d’un prétendu – mais toujours non fondé – scandale de tricherie.”

Ils ont suggéré au juge que le Big Ten ne subirait aucun préjudice en attendant que la NCAA termine son enquête avant d’imposer des sanctions appropriées. Les avocats ont déclaré qu’il serait avantageux pour la conférence de s’assurer qu’une sanction soit justifiée, “en particulier à la lumière des récents reportages suggérant que la conduite présumée est plus répandue qu’on ne le pensait auparavant”.

Petitti a écrit dans sa lettre de vendredi qu’il estimait qu’une action était nécessaire pour rétablir l’équité concurrentielle cette saison, car ils ont constaté que le Michigan avait violé la politique d’esprit sportif plus tôt cette saison.

Harbaugh s’est envolé pour Penn State vendredi après-midi et était avec l’équipe vendredi soir. Kuhnke pourrait prendre une décision à tout moment entre vendredi soir et le coup d’envoi de samedi à midi.

Si l’ordonnance d’éloignement de Harbaugh n’est pas accordée, une source a déclaré vendredi à ESPN qu’un remplaçant possible en tant qu’entraîneur-chef par intérim à Happy Valley serait Mike Hart, l’entraîneur des porteurs de ballon de l’équipe. Hart avait auparavant occupé le poste d’entraîneur-chef par intérim pendant la seconde moitié d’une victoire contre l’UNLV début septembre, tandis que Harbaugh a été suspendu par l’école en raison d’une enquête distincte de la NCAA sur des violations de recrutement.