Les dossiers de police révèlent plus de détails

ASHEVILLE – Après que Denzel McKnight a été blessé par balle à l’abdomen à Hillcrest Apartments le 26 juillet, plusieurs passants ont tenté de l’aider alors qu’une grande foule se rassemblait et qu’un suspect a été identifié, selon les archives de la police.

Les détectives du département de police d’Asheville continuent d’enquêter sur la mort par balle de McKnight après avoir répondu à un rapport de blessure par balle vers 2h24 du matin le 26 juillet. Les journaux radio de la police récemment publiés et un appel au 911 fournissent plus de détails sur les conséquences de la fusillade.

Peu avant 2 h 30 du matin, un appelant au 911 a déclaré avoir entendu « au moins quatre ou cinq » coups de feu entre les bâtiments n° 7 et 9 à Hillcrest, un quartier géré par l’autorité du logement de la ville d’Asheville, selon une transcription obtenue par le Citizen Times. L’appelant a déclaré que les coups de feu avaient éclaté « même pas une minute avant mon appel ».

« Il y a une fille qui crie sur les gens. Mais c’est dans le même quartier. Je ne sais pas quel est son problème », a déclaré l’appelant.

Les agents de l’APD ont répondu à un rapport faisant état d’une blessure par balle dans le complexe d’appartements Hillcrest sur Atkinson Street vers 2h24 du matin le 26 juillet, selon un communiqué de presse du département.

Le journal radio de la police indique que le suspect, identifié plus tard comme étant McKnight, 31 ans, d’Asheville, se trouvait à l’extérieur, devant le bâtiment n° 8, recevant des soins. Vers 2 h 28 du matin, un passant exerçait une pression sur la blessure à l’estomac de McKnight alors qu’une « grande foule » se trouvait à proximité, selon le journal.

Un agent sur place a demandé que davantage d’unités de police interviennent en raison de la grande foule à 2 h 32, alors que la réanimation cardio-pulmonaire était en cours.

Quatre minutes plus tard, une description du suspect a été donnée à la radio : un homme noir d’une trentaine d’années portant un jean noir et une chemise blanche.

« C’est une description précise » du suspect, a confirmé le porte-parole de la police Rick Rice le 23 août. « Aucun suspect n’a été placé en garde à vue ni interrogé. »

Rapport initial : Un homme tué par une fusillade matinale dans les appartements Hillcrest le 26 juillet : la police d’Auckland enquête

Sept douilles ont été retrouvées sur les lieux, selon les registres et confirmées précédemment par Rice. Deux appartements ont été endommagés par des balles et une balle perdue a touché une Chrysler.

Les secours ont transporté McKnight, dont l’adresse n’est pas répertoriée à Hillcrest, à l’hôpital Mission, où il est arrivé à 2 h 46, selon le journal. L’heure de son décès a été annoncée six minutes plus tard, à 2 h 52.

Au moins deux témoins ont été identifiés sur les lieux, tous deux « ayant refusé de parler aux agents », indique le journal.

Après la mort de McKnight, des preuves ont été remorquées par Blair Towing and Recovery sur les lieux et le service d’incendie d’Asheville est arrivé pour un nettoyage des matières dangereuses du sang dans la rue.

Plus: Données de l’APD : augmentation des crimes violents au premier semestre 2024 ; 2 homicides de moins que sur l’ensemble de l’année 2023

Deux mois plus tard, personne n’a été arrêté ou inculpé alors que la police continue d’enquêter et d’exécuter des mandats de perquisition, a déclaré Rice le 23 août.

Né à Miami, McKnight a fréquenté les lycées d’Asheville et d’Erwin, où il a obtenu son diplôme en 2012, selon sa nécrologie. Il a ensuite passé un an au Fort Scott Community College dans le Kansas et un an à l’université de Mars Hill. C’est là qu’il a « consacré sa vie au Christ » en 2015.

McKnight est décrit comme un « entrepreneur local » depuis cinq ans dans le secteur du nettoyage dans la communauté d’Asheville. Le Citizen Times a tenté de joindre sa famille.

Avant de démarrer sa propre entreprise de nettoyage, McKnight a travaillé comme concierge à la First Congregational United Church of Christ d’Asheville, selon Linda Burke, membre de longue date de la congrégation et bénévole de l’église, qui connaissait McKnight.

« C’était une personne brillante, ouverte et heureuse », a déclaré Burke, ajoutant qu’il « rayonnait de joie ».

McKnight « laisse pour chérir sa douce mémoire » sa mère, son père, ses cinq frères et ses quatre sœurs, selon sa nécrologie.

Plus: La fille arrêtée et accusée de meurtre au premier degré dans la mort de sa mère à Black Mountain

Ryley Ober est journaliste spécialisée dans la sécurité publique pour Asheville Citizen Times, qui fait partie du réseau USA Today. Envoyez-lui un e-mail à rober@gannett.com et suivez-la sur Twitter @ryleyober

Cet article a été publié à l’origine dans Asheville Citizen Times : Les dossiers de la police d’Asheville et les détails de l’appel au 911 sur la fusillade mortelle à Hillcrest