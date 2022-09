Les dossiers de mise en candidature des candidats sont maintenant disponibles pour les élections du printemps dans le comté de McHenry – Shaw Local

Les résidents qui prévoient de se présenter aux bureaux locaux du comté de McHenry peuvent commencer à récupérer les dossiers de candidature à partir de mardi, a déclaré le greffier du comté de McHenry.

Pour les postes municipaux et la plupart des administrations locales, les dossiers des candidats sont disponibles auprès du greffier ou du bureau du secrétaire de l’entité dans laquelle la personne se présente, a déclaré le greffier Joe Tirio.

“Par exemple, les administrateurs du conseil de bibliothèque déposent un dossier auprès du secrétaire de district de la bibliothèque”, a-t-il déclaré.

L’exception concerne les courses des commissions scolaires. Pour les conseils scolaires du comté, les dossiers de candidature peuvent être récupérés au bureau du greffier du comté de McHenry, 667 Ware Road à Woodstock, a déclaré Tirio.

L’élection consolidée du printemps 2023 pour les conseils d’administration locaux est fixée au 4 avril.

Les élections primaires auront lieu le 28 février. Seules deux villes, Crystal Lake et Woodstock, pourraient avoir des courses de candidats primaires, a-t-il déclaré.

Dans ces communautés, ils suivent une règle “deux fois plus un”, a déclaré Tirio. Donc, si deux sièges sont ouverts et que cinq personnes déposent, une primaire est requise, a-t-il déclaré.

En raison du potentiel de courses primaires, ces villes ont des paquets de candidats disponibles depuis fin août. Les candidats y ont également des délais plus courts pour remettre les formulaires de nomination. Les paquets peuvent être rendus les 21, 22 et 23 novembre et le 28 novembre.

Une fois que les candidats aux conseils non primaires ont le nombre requis de signatures sur leurs pétitions, ils commencent à les déposer auprès des bureaux du greffier respectifs entre le 12 décembre et le 19 décembre.

Les règles pour tous les candidats aux élections locales peuvent être trouvées sur le Conseil des élections de l’État de l’Illinois site Internet.

Tirio a déclaré qu’il espère que, comme les résidents peuvent désormais demander à recevoir en permanence leurs bulletins de vote par courrier, il y aura plus d’intérêt à voter aux élections locales, qui connaissent généralement un faible taux de participation.

“Je pense que cela créera un certain intérêt là où il n’y a pas beaucoup d’intérêt”, a déclaré Tirio.

À partir de l’élection générale du 8 novembre, les résidents peuvent demander à voter par correspondance de façon permanente. Les lettres aux résidents avec l’application permanente de vote par correspondance ont commencé à “arriver dans les boîtes aux lettres ce week-end”, a-t-il déclaré.

Les électeurs peuvent demander l’application permanente de vote par correspondance jusqu’au 3 novembre pour les élections générales, a déclaré Tirio.

“Si vous vous inscrivez par vote permanent par correspondance avant le 3 novembre, vous en obtiendrez un pour les élections générales et consolidées et pour toujours après”, a-t-il déclaré.