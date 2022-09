Les dossiers de libération conditionnelle révèlent les antécédents violents du suspect de la Saskatchewan

Bien avant de devenir le principal suspect d’un meurtre de masse et de faire l’objet d’une chasse à l’homme dans plusieurs provinces, Myles Sanderson avait des antécédents de violence explosive, selon des documents de la Commission des libérations conditionnelles du Canada datant de février de cette année.

En deux décennies, Sanderson, 30 ans, a accumulé 59 condamnations pour voies de fait, voies de fait avec une arme, profération de menaces, voies de fait contre un policier et vol qualifié. Environ la moitié des infractions concernaient des infractions ou le non-respect d’ordonnances préexistantes. En raison de son comportement violent, il a une interdiction à vie des armes prohibées.

Sanderson était l’un des deux suspects recherchés par la police après qu’une série de coups de couteau mortels en Saskatchewan dimanche a fait 10 morts et de nombreux autres blessés. L’un des suspects, Damien Sanderson, 31 ans, a été retrouvé mort lundi. La police recherche toujours Myles, qui est le frère de Damien.

Myles fait face à trois chefs de meurtre au premier degré; Damien avait été accusé d’un chef de meurtre au premier degré. Les deux hommes ont également été accusés de tentative de meurtre et d’introduction par effraction.

Les documents de libération conditionnelle brossent le portrait d’un homme qui a lutté contre la consommation de drogue et d’alcool à la fin de son enfance et notent que Myles Sanderson a commencé à consommer de la cocaïne à l’âge de 14 ans.

“Votre consommation régulière de cocaïne, de marijuana et d’alcool fort vous ferait” perdre la tête “et que vous pouvez facilement vous mettre en colère lorsque vous êtes ivre, mais que vous êtes une personne différente lorsque vous êtes sobre”, indiquent les documents de libération conditionnelle.

Des enquêteurs en équipement de protection examinent le sol sur une scène de crime à Weldon, en Saskatchewan, dimanche. Des documents de la Commission des libérations conditionnelles du Canada montrent que le suspect Myles Sanderson avait des antécédents de violence. (Heywood Yu/La Presse canadienne)

Les documents contiennent des détails sur des moments de rage spécifiques : un incident de 2017 au cours duquel il s’est introduit de force dans la maison d’une ex-petite amie, parlant d’un gang, et a percé un trou dans la porte de la salle de bain où des enfants se cachaient dans une baignoire pour se protéger. Une fois à l’extérieur de la maison, Sanderson a jeté un bloc de ciment sur le pare-brise de la voiture d’une femme. Quelques jours plus tard, les documents indiquent que Sanderson a menacé d’assassiner un employé du magasin du groupe, puis d’incendier la maison de ses parents.

Policier agressé

En 2018, Sanderson a poignardé deux hommes avec une fourchette et battu un autre homme jusqu’à ce qu’il perde connaissance dans un fossé. En juin de la même année, il a donné à plusieurs reprises des coups de pied au visage d’un policier alors qu’il était placé en garde à vue.

Les documents font également référence à l’enfance de Sanderson. Ses parents se sont séparés quand il avait neuf ans et il a grandi dans un environnement “impliquant la violence physique, la violence domestique et l’instabilité”.

Pendant son incarcération, Sanderson a eu du mal à suivre les règles et a eu des ennuis à deux reprises pour possession de contrebande. Malgré ces problèmes, en février 2021, sa cote de sécurité a été réduite et il a été transféré dans un pavillon de ressourcement.

Les outils d’évaluation des risques ont révélé que Sanderson se situait dans des catégories de risque moyen à élevé et élevé de récidive.

Sanderson a été libéré de la sécurité minimale lors d’une libération d’office en août 2021, selon les documents, mais la libération a été suspendue en novembre de la même année lorsque son ex-conjoint a signalé qu’ils vivaient ensemble en violation des conditions.

La libération d’office était assortie de six conditions qui interdisaient à Sanderson de consommer de l’alcool et des drogues, l’obligeaient à suivre un plan de traitement pour toxicomanie et violence domestique et à s’abstenir de relations intimes avec des femmes sans l’autorisation écrite de son agent de libération conditionnelle.

Sanderson a également reçu l’ordre d’éviter les personnes impliquées dans des activités criminelles et de la drogue et s’est vu interdire tout contact avec quatre personnes identifiées uniquement par leurs initiales.

Inquiétude sur le comportement

Les documents indiquent que pendant sa libération, Sanderson est resté sobre, a trouvé un emploi, voyait un thérapeute et participait à des cérémonies culturelles. Ils notent qu’il s’efforçait de gérer ses émotions et estimaient que ses facteurs de risque étaient gérables dans la communauté. Mais ils ont également noté qu’il y avait des inquiétudes de longue date concernant son comportement

Les documents de libération conditionnelle de février révèlent que la commission a finalement décidé d’annuler la suspension de novembre de la libération, mais a laissé une réprimande dans son dossier.

“La Commission est d’avis que vous ne présenterez pas de risque indu pour la société si vous êtes libéré d’office et que votre libération contribuera à la protection de la société en facilitant votre réintégration dans la société en tant que citoyen respectueux des lois”, indiquent les documents.

En mai, Échec au crime avait émis une alerte pour Sanderson qu’il décrivait comme étant en liberté.

La police de Saskatoon a confirmé plus tôt qu’elle recherchait Myles Sanderson lorsqu’il a cessé de rencontrer son assistant social et a été classé comme “illégalement en liberté”.