Les dossiers de la famille de Gabby Petito affirment que la police l’a laissée tomber

SALT LAKE CITY (AP) – La famille de Gabby Petito a informé lundi les responsables de l’Utah de son intention de déposer une plainte pour mort injustifiée alléguant que la police n’avait pas reconnu que leur fille était dans une situation mettant sa vie en danger l’année dernière lorsque des agents ont enquêté sur une bagarre entre elle et son petit ami . La bagarre a eu lieu des semaines avant que les autorités ne disent que le petit ami l’a tuée alors que le couple effectuait un voyage en van à travers le pays.

L’avis de réclamation affirme que la police de la ville touristique de Moab a raté des signes indiquant que Petito a été victime de violence domestique aux mains de Brian Laundrie le 12 août 2021. Les agents ont finalement autorisé le couple à partir après leur avoir demandé de passer une nuit. une part.

La vidéo de la caméra du corps de la police de ce jour-là montrant Petito, 22 ans, visiblement bouleversée, a été largement vue alors que l’enquête se déroulait et a soulevé des questions quant à savoir si une réponse différente de la police aurait pu empêcher sa mort.

“Si les agents avaient été correctement formés et avaient respecté la loi, Gabby serait toujours en vie aujourd’hui”, a déclaré l’avocat James McConkie dans un communiqué annonçant le dépôt de l’avis de réclamation.

Des avis de réclamation sont nécessaires avant que les gens puissent poursuivre des entités gouvernementales et la réclamation de la famille indique que le procès demandera 50 millions de dollars de dommages et intérêts.

Les responsables de Moab n’ont pas immédiatement répondu aux messages téléphoniques et électroniques lundi demandant des commentaires sur la réclamation.

Petito a été portée disparue un mois après cet arrêt de la circulation et son corps étranglé a été découvert le 19 septembre en bordure du parc national de Grand Teton dans le Wyoming.

Laundrie, 23 ans, s’est suicidée plus tard en Floride après avoir été nommée la seule personne intéressée par sa mort. Petito et Landrie étaient originaires de Long Island, New York.

La recherche de Petito a attiré l’attention du monde entier, incitant un détective amateur à parcourir les réseaux sociaux à la recherche d’indices. Cela a également entraîné un examen minutieux des autorités et des médias d’information, qui ont tous deux été critiqués pour avoir accordé plus d’attention aux femmes blanches disparues qu’aux femmes de couleur.

Plus tôt cette année, une enquête indépendante a révélé que la police de Moab avait commis « plusieurs erreurs involontaires » en rencontrant Petito et Laundrie.

Dans le rapport, la police a déclaré qu’il était très probable que Petito “ait été victime à long terme de violence domestique, que ce soit physiquement, mentalement et / ou émotionnellement”.

Laundrie s’est suicidé dans un marais de Floride, laissant derrière lui un carnet qui, selon les autorités, contenait des aveux.

La mère de Petito, Nichole Schmidt, a parlé de sa fille la semaine dernière tout en annonçant un don de 100 000 $ de la Fondation Gabby Petito pour s’associer à la National Domestic Violence Hotline afin d’aider les autres à survivre à des relations turbulentes et violentes.

Schmidt a déclaré à l’Associated Press dans une interview la semaine dernière qu’elle avait encore de nombreuses questions sans réponse sur ce qui n’allait pas.

« Avec le recul, je n’ai pas vraiment vu de signes. Je pense que les deux seules personnes qui sauront jamais ce qui s’est passé dans cette relation étaient Gabby et Brian. Et nous pouvons deviner et nous pouvons faire des hypothèses, mais nous ne savons pas vraiment ce qui s’est passé », a-t-elle ajouté. “Très probablement, le scénario s’est terminé de cette façon parce que quelque chose se passait depuis un moment.”

Brady Mccombs et Sam Metz, Associated Press