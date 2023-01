Les dossiers classifiés de Biden maladroits sont un cadeau pour Trump

Les assistants de Biden ont découvert deux lots de documents classifiés datant de l’époque où il était vice-président.

Bien qu’il existe des différences avec le raid de Mar-a-Lago, les cas sont suffisamment similaires pour que les partisans de Trump bondissent.

Tout cela fournit du fourrage aux républicains, en particulier à l’aile MAGA du parti.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

La découverte que le président Joe Biden a détenue documents classifiés à son poste de vice-président et à son domicile a ouvert une nouvelle ligne d’attaque pour les défenseurs de l’ancien président Donald Trump. Jeudi, des personnalités de droite sur les réseaux sociaux ont diffusé une vidéo de Biden se défendant d’avoir détenu des documents classifiés pendant des années dans son garage à côté de sa Corvette. Taylor Budowich, chef de MAGA Inc., a qualifié les révélations de “honte nationale” sur Twitter.

Pour résumer, nous sommes passés de : – Biden déclarant à quel point il est prudent avec les informations classifiées

– Aux « oups ! »

– À “Mais muh Corvette était verrouillée, mec !” … Dans quelques jours. pic.twitter.com/DUUqmvFjRV – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 12 janvier 2023

Les dernières informations marquent un revirement pour les partisans de Trump et de nombreux républicains de base il y a quelques mois à peine. Les républicains du Congrès étaient pris au dépourvu sur la façon de répondre alors que les détails de la recherche du FBI sur Mar-a-Lago se déroulaient, indiquant clairement que Trump détenait des documents top secrets.

Certains ont minimisé l’enquête tandis que d’autres ont accusé Biden d’avoir armé le ministère de la Justice et même se sont ralliés l’ancien président. Trump fait face à une enquête criminelle menée par l’avocat spécial Jack Smith concernant sa thésaurisation de documents classifiés.

Maintenant que Biden détenait également des documents classifiés, cependant, les républicains peuvent adopter une toute nouvelle approche dans leurs attaques.

Les avocats du président ont découvert 10 documents dans l’un des bureaux post-vice-présidentiels de Biden au Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement à Washington, DC, quelques jours seulement avant les élections de mi-mandat de 2022, mais seulement rendu public le lundi.

Les assistants de Biden ont trouvé un deuxième lot dans le garage de Biden à Wilmington, Delaware, le 20 décembre. Le président a déclaré qu’il ne savait pas ce qu’il y avait dans les dossiers.

« Comment sont-ils arrivés là ? Comment Biden les a-t-il « oubliés » ? Est-il si négligent ? Les cachait-il ? Comment sont-ils restés là pendant si longtemps ? Tommy Pigott, directeur de la réponse rapide du Comité national républicain, a déclaré dans un e-mail aux journalistes.

Sur la base des informations limitées que la Maison Blanche a publiées jusqu’à présent, les enquêtes sur la mauvaise gestion des documents par Trump et Biden avoir quelques différencesbien que la manipulation inappropriée de ces documents soit considérée comme une affaire grave susceptible de nuire à la sécurité nationale.

Atout résisté à retourner des centaines de documents, selon les archives judiciaires, qui ont conduit à une assignation à comparaître, puis au raid du FBI sur Mar-a-Lago pour les récupérer. En revanche, l’équipe de Biden a déclaré que les assistants ont immédiatement appelé les Archives nationales lorsqu’ils ont découvert les documents.

Pourtant, les documents présentent un embarras politique pour Biden, qui a qualifié Trump “d’irresponsable” sur CBS “60 minutes” après un photo mise en scène du ministère de la Justice a montré des dossiers du document que l’ex-président tenait à Mar-a-Lago.

Trump avait précédemment minimisé sa tenue de documents, affirmant que autres anciens présidents comme Barack Obama avait fait de même. Les Archives nationales ont contesté les affirmations de Trump, répliquant qu’Obama envoyé les documents à un centre du gouvernement fédéral, les a triés, puis a envoyé des documents à la bibliothèque présidentielle d’Obama.

Maintenant, Trump a un objectif saillant à Biden. L’ex-président a saisi les similitudes pour qualifier les fonctionnaires fédéraux d’injustes. “Quand le FBI va-t-il perquisitionner les nombreuses maisons de Joe Biden, peut-être même la Maison Blanche ? Ces documents n’ont certainement pas été déclassifiés”, a écrit Trump lundi sur sa plateforme de médias sociaux, Vérité sociale.

Le président américain Joe Biden. (Samuel Corum/Getty Images)

Les conclusions de documents alimentent les enquêtes du GOP

Le procureur général Merrick Garland jeudi nommé un conseiller spécial pour examiner le cas de Biden, mais les républicains au Congrès prennent leurs propres décisions.

Les sens républicains Chuck Grassley de l’Iowa et Ron Johnson du Wisconsin ont envoyé une lettre à l’avocat de Biden mercredi et ont fait plusieurs demandesy compris que la Maison Blanche divulgue le niveau de classification des dossiers et demande les noms et les raisons pour lesquelles les avocats emballent les documents du bureau de DC.

Aux États-Unis, les républicains de la Chambre ont déjà lancé une enquête. Le représentant du GOP Mike Rogers de l’Alabama, qui préside le Comité des services armés, expédié une lettre aux responsables de la sécurité mercredi.

Le représentant du GOP, James Comer du Kentucky, président du comité de surveillance de la Chambre, a envoyé des lettres aux Archives nationales et à la Maison Blanche pour demander des informations sur les documents et a qualifié la découverte des documents de Biden d'”ironique” après que l’administration ait critiqué Trump.

Trump est la seule personne à avoir annoncé une campagne 2024 pour la Maison Blanche, mais sa campagne a démarré lentement. John Thomas, un stratège du GOP, a souligné que Trump est toujours confronté à de nombreux défis juridiques.

“Il est presque normal que Trump soit jeté comme une bouée de sauvetage au moment même où les choses ne vont pas bien”, a déclaré Thomas, fondateur et président de Thomas Partners Strategies, à Insider. Mais la principale bouée de sauvetage, a-t-il dit, était pour les républicains au Congrès qui ont soutenu que le gouvernement fédéral avait été armé.

Les dernières nouvelles “alimenteront les enquêtes”, a-t-il déclaré, et si Trump finit par être le candidat du GOP 2024, “cela fait de lui un candidat plus viable contre Joe Biden”.

La découverte soulève également une nouvelle série de questions de la part des initiés républicains en ce qui concerne d’autres enquêtes que le GOP est en cours. Alex Bruesewitz, un partisan de Trump qui est co-fondateur et PDG du groupe de conseil politique X Strategies, a demandé si les partenaires commerciaux chinois de Hunter Biden avaient accès aux documents et a renouvelé ses appels pour que Biden publie les journaux des visiteurs de son domicile.

“Nous méritons de connaître la vérité”, a-t-il déclaré à Insider.

Certains commentateurs a même prédit que la perception d’un double standard autour de l’enquête sur les documents de Biden ferait dérailler un potentiel Acte d’accusation de Trump.

“C’est fait”, Megyn Kelly, animatrice du podcast “Le spectacle de Megyn Kelly” sur Sirius XM et ancien avocat, écrit sur Twitter. “Pas d’inculpation pour Trump. Ils ne peuvent pas maintenant.”