Les dossiers bancaires fédéraux apparaissent au centre des enquêtes Biden du GOP

WASHINGTON (AP) – Face à une pression croissante pour montrer des progrès dans leurs enquêtes, les républicains de la Chambre prévoient mercredi de détailler ce qu’ils disent concernant les nouvelles découvertes sur la famille du président Joe Biden et leurs finances.

Le pistolet irréfutable, selon le GOP, est constitué de « milliers de pages » de dossiers financiers récemment obtenus qui incluent plus de 150 rapports d’activités suspectes liés au fils du président Hunter Biden et à son frère James Biden, ainsi qu’à un nombre croissant d’associés.

Les rapports confidentiels, appelés SAR en abrégé, sont souvent de routine, les transactions financières plus importantes étant automatiquement signalées au gouvernement. Le dépôt d’un rapport SARs n’est pas en soi une preuve d’inconduite.

Mais les républicains au Congrès, notamment le représentant James Comer, le président du comité de surveillance de la Chambre à la tête de l’enquête, pensent que les dossiers pourraient potentiellement montrer un effort du président et de sa famille pour échanger son nom.

La Maison Blanche a continuellement rejeté l’enquête comme « un autre coup politique ».

« Le membre du Congrès Comer a l’habitude de jouer vite et librement avec les faits et de répandre des insinuations sans fondement tout en refusant de mener ses soi-disant » enquêtes « avec légitimité », a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Ian Sams, dans un communiqué.

Voici un aperçu plus approfondi des rapports d’activités suspectes et de la façon dont les républicains les utilisent comme feuille de route pour enquêter sur la famille Biden :

___

QU’EST-CE QU’UN RAPPORT D’ACTIVITÉ SUSPECTE ?

Les institutions financières sont tenues de déposer une déclaration d’activité suspecte auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) au plus tard 30 jours calendaires à compter de la détection d’une transaction suspecte qui pourrait avoir des liens avec le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme.

À l’origine, il s’agissait d’un « formulaire d’orientation pénale », les rapports d’activités suspectes ont été établis par le biais de la loi de 1970 sur le secret bancaire. En 1996, selon le FinCEN, le formulaire est devenu le moyen standard de signaler une activité suspecte dans le système financier.

Les règles concernant les rapports ont ensuite été modifiées en vertu du Patriot Act américain. Aujourd’hui, les banques et les coopératives de crédit soumettent régulièrement des SAR.

___

QU’EST-CE QUI DÉCLENCHE UN SRAS ?

Les industries qui traitent de grosses sommes d’argent sont tenues de déposer des SAR auprès du gouvernement lorsqu’elles détectent une transaction avec des liens possibles avec le blanchiment d’argent, la contrefaçon, la fraude ou la finance illicite – cela comprend les banques, les casinos, les sociétés de prêt et les sociétés de dépôt.

Les signes de délit d’initié et de transactions individuelles de 5 000 $ ou plus incitent souvent une institution à déposer un rapport, mais la Federal Deposit Insurance Corporation déclare que les entités « sont encouragées à déposer néanmoins dans des situations appropriées impliquant ces questions, en fonction du préjudice potentiel que de tels crimes peut produire. »

Les transactions importantes impliquant des payeurs étrangers – comme celles dans lesquelles Hunter et James Biden sont connus pour s’être engagées dans le cadre de leur travail – sont les types de transactions souvent signalées aux autorités fédérales.

Les SAR peuvent également être déposées par des personnes ou des entités extérieures au secteur financier, notamment les forces de l’ordre, les agents de la sécurité publique, les autorités municipales ou étatiques, les propriétaires d’entreprise et même le grand public.

Les organismes d’application de la loi utilisent les rapports pour découvrir et poursuivre les activités illégales, ainsi que pour aider à identifier et à contrer les comportements frauduleux et criminels avant qu’ils ne deviennent un problème plus important.

Ces dernières années, la déclaration électronique des SAR a augmenté grâce au système de dépôt électronique de la loi sur le secret bancaire du FinCEN. Près de 42 000 rapports ont été déposés par le secteur des prêts et des services financiers en 2021, selon les données compilées par FinCEN, un bond énorme par rapport aux plus de 1 500 rapports déposés en 2015.

___

HISTORIQUE DU SRAS CONTRE LES ACTEURS POLITIQUES

Le dépôt de déclarations d’activités suspectes contre des élus n’est pas rare. Sous l’administration Trump, la division anti-blanchiment d’argent de la Deutsche Bank a recommandé de déposer des rapports d’activités suspectes sur les transactions menées par les sociétés Trump, y compris la Fondation Trump, et les entreprises appartenant à son gendre Jared Kushner.

Michael Cohen, un ancien avocat de l’ancien président Donald Trump, a fait déposer plusieurs rapports d’activités suspectes contre lui, dont un qui enregistrait un dépôt de 500 000 $ d’une société liée à un oligarque russe qui a fait don d’argent au fonds d’inauguration de Trump.

La plupart des SAR ne sont jamais rendus publics. Les dossiers liés à Trump et Cohen ont été révélés par des fuites dans les médias et dans le cadre d’enquêtes fédérales.

___

CONFIDENTIALITE DANS LE PROCESSUS DE SIGNALEMENT

Les rapports d’activités suspectes sont dissimulés dans le secret pour les rendre utiles aux forces de l’ordre. La personne soupçonnée d’avoir déclenché une SAR n’est pas systématiquement informée du rapport en attente.

Toute discussion ou divulgation au sujet des DAS à des groupes extérieurs tels que des organes de presse serait considérée comme une divulgation non autorisée et est passible d’une infraction pénale fédérale.

Dans l’affaire impliquant Cohen, l’ancien avocat personnel de Trump, un employé de l’IRS a été accusé par les procureurs fédéraux en 2019 d’avoir divulgué des dossiers bancaires qui avaient été signalés comme une activité suspecte.

Les règles de confidentialité sont réapparues alors que Comer mène son enquête sur de supposés rapports d’activités suspectes par des membres de la famille Biden. Le législateur du Kentucky et certains membres et employés du comité ont récemment pu consulter certaines des milliers de pages des dossiers financiers de la famille Biden grâce à des assignations à comparaître adressées au département du Trésor et à diverses institutions financières depuis janvier.

Une poignée de législateurs ont immédiatement commencé à parler sur les médias sociaux et les informations par câble de ce qu’ils avaient vu dans les rapports, affirmant des preuves d’inconduite.

Les démocrates de la Chambre ont accusé Comer et d’autres républicains du comité d’avoir potentiellement violé la loi sur le secret bancaire.

___

SUR QUOI LES RÉPUBLICAINS ENQUÊTENT-ILS ?

Les républicains ont juré après avoir remporté la majorité à la Chambre l’année dernière qu’ils utiliseraient leur pouvoir d’assignation à comparaître pour enquêter sur les entités étrangères qui faisaient affaire avec la famille pendant le temps de Biden en tant que vice-président et pendant l’administration Trump, y compris un accent particulier sur son fils Hunter.

Les impôts et le travail des entreprises étrangères du jeune Biden font déjà l’objet d’une enquête fédérale, un grand jury du Delaware prenant apparemment une décision d’inculpation dans les prochains mois. Et bien que Hunter Biden n’ait jamais occupé de poste lors de la campagne présidentielle ou à la Maison Blanche, son appartenance au conseil d’administration d’une société énergétique ukrainienne et ses efforts pour conclure des accords en Chine ont longtemps soulevé des questions quant à savoir s’il a échangé sur le service public de son père, y compris des références rapportées dans ses e-mails au « grand gars ».

Joe Biden a déclaré qu’il n’avait jamais parlé à son fils de son entreprise à l’étranger. Et rien n’indique que l’enquête fédérale implique le président de quelque manière que ce soit.

___

QUELLES PREUVES ONT-ILS RECUEILLIS ?

Jusqu’à présent, Comer et les républicains n’ont pas révélé publiquement de preuves pour étayer leurs allégations d’actes répréhensibles de la part de la famille Biden. Mais Comer a déclaré que leur enquête sur la famille Biden s’élargissait.

« Il ne s’agit pas seulement du fils du président. Il s’agit de toute la famille Biden, y compris le président des États-Unis », a déclaré Comer lors d’une apparition dimanche sur Fox News. « Nous pensons donc qu’il existe de nombreux comptes dont l’IRS et le DOJ ne sont pas au courant, car nous ne pensons pas qu’ils aient fait beaucoup de recherches à ce sujet. Et nous avons. »

Farnoush Amiri, Associated Press