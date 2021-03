Les dortoirs vivant à côté de la M1 très fréquentée ont leur propre route à traverser

Comme célèbre créatures endormies, Dormice veut juste un bel endroit paisible pour se pelotonner.

Ainsi, un bord d’autoroute bruyant – pour ne pas dire dangereux – peut sembler un mauvais choix pour s’installer, surtout s’ils veulent éviter un grincement étroit avec danger.

Mais une colonie de rongeurs a été trouvée vivant à côté de la M1 il y a environ cinq ans et ne cesse de croître depuis.

Maintenant, pour aider les espèces protégées à prospérer, deux ponts ont été construits sur l’autoroute près de Little Linford Wood, dans le Buckinghamshire, pour les rongeurs.

On espère que les ponts, qui longent un passage à niveau existant, relieront deux habitats de loirs ensemble et permettront aux animaux de voyager en toute sécurité plus loin.

Le nombre de loirs a diminué de moitié depuis 2000, les écologistes craignant qu’ils ne s’éteignent en Grande-Bretagne.

On pense que la perte de haies, qui sont utilisées par les loirs pour se rendre dans différentes zones boisées, est l’un des facteurs expliquant la chute de leur nombre.

Quarante et un mammifères nocturnes ont été réintroduits dans le bois au nord de Milton Keynes en 1998 et se sont rapidement répandus dans la région.

Une colonie s’est installée à côté de la M1 à un tiers de mille et n’a été découverte que récemment lors de travaux d’amélioration de la route. La route des rongeurs sur l’autoroute n’a pas encore été utilisée, car les loirs sont en hibernation jusqu’en avril.

Paul Unwin, sponsor principal régional de Highways England, a déclaré: « Les gens ne pensent peut-être pas beaucoup à la faune qui habite sur les bords de la route lors de leurs voyages, mais ils peuvent souvent être une oasis pour la faune.

Deux ponts, qui longent un passage à niveau existant, ont été construits sur l’autoroute pour les rongeurs.

«Il est d’une importance vitale que nous protégions la campagne environnante et la faune qui y habitent lorsque nous construisons ces projets de transformation – non seulement pour cette génération mais aussi pour les nombreuses générations à venir.

Highways England a installé 300 box de loir le long de la M1 entre les jonctions 13 et 16.

Les ponts seront surveillés par des caméras. Les loirs, qui hibernent plus de la moitié de l’année, seront observés jusqu’en 2030.