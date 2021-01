Une préservation architecturale de classe mondiale controverse se prépare en Inde, où l’administration de l’Institut indien de gestion d’Ahmedabad avait annoncé son intention de raser 14 des 18 dortoirs d’étudiants conçus par l’architecte Louis Kahn et construits dans les années 1960 et 1970.

Après un tollé local et international, une réunion en ligne pour commencer à rechercher de nouvelles offres pour la démolition a été annulée.

Kahn, l’un des architectes américains les plus importants de l’histoire, est surtout connu pour ses chefs-d’œuvre tels que le Salk Institute à La Jolla, en Californie, et le Kimbell Art Museum à Fort Worth, ainsi que la bibliothèque de l’Académie Philips Exeter à Exeter, NH, et la First Unitarian Church of Rochester, NY (Il avait également trois familles, a parlé à des briques et est mort sur le sol de la chambre des hommes à Penn Station.)

Les dortoirs d’étudiants en briques rouges exposés à Ahmedabad font partie intégrante de la conception holistique du campus de l’institut et sont considérés parmi les plus belles œuvres de l’architecte – avec répétition, géométrie et manipulation de la lumière et de l’ombre. Ils illustrent la capacité de Kahn à concevoir des bâtiments en «réponse aux cultures, aux climats et aux traditions de leurs lieux respectifs», a déclaré l’historien William JR Curtis, qui a écrit des articles pour Dossier architectural et La revue architecturale à l’appui de la préservation des dortoirs.