Les dons seront jumelés pour le YMCA à l’arbre de l’espoir de Kelowna

L’Arbre de l’espoir de Kelowna est de retour pour son 25e anniversaire et cherche à amasser des fonds pour certaines organisations locales en cette saison des fêtes.

Et cette année, pour chaque dollar donné (jusqu’à 500 000 $), la Fondation Stober égalera les fonds et les remettra au YMCA du sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique et au BGC Okanagan pour les aider à atteindre leurs objectifs d’aider les familles et les enfants qui ont besoin d’accéder à des services appropriés. ressources et services.

« Le BGC Okanagan et le YMCA s’attaquent tous deux à des problèmes de société complexes et aident à changer des vies pour le mieux », a déclaré Rhonda Zakala, représentante du YMCA. “L’alignement de la mission caritative de notre organisation pour répondre aux besoins les plus critiques de notre communauté en offrant une programmation à fort impact, accessible et abordable en fait le partenariat idéal et aura des résultats qui changeront la vie des familles de notre communauté locale.”

L’argent recueilli ira aux programmes de garde d’enfants, aux camps d’été, à la formation de la main-d’œuvre, aux programmes de santé mentale et d’intervention précoce et au développement du leadership chez les jeunes.

L’arbre de l’espoir, qui mesure 120 pieds de haut avec plus de 25 000 lumières LED, est devenu un symbole dans le Landmark District au fil des ans.

« Au cours de son histoire, l’Arbre de l’espoir est devenu un phare pour la collecte de fonds et représente Kelowna en tant que communauté connue pour sa gentillesse et sa générosité », a déclaré Keith Brewster, directeur de la Fondation Stober et philanthrope principal. “Et pour célébrer son 25e anniversaire, nous sommes ravis de faire un don de contrepartie pour chaque dollar amassé à deux organismes de bienfaisance locaux qui s’efforcent chaque jour de faire en sorte que notre communauté et ses membres prospèrent.”

L’illumination du sapin a lieu le vendredi 25 novembre à 17h45

