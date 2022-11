Les dons pour un nouveau tomodensitomètre à l’hôpital de Vernon ont doublé le Giving Tuesday

L’hôpital Vernon Jubilee (VJH) a un besoin critique d’un nouveau tomodensitomètre, et le mardi des dons, les efforts de collecte de fonds seront doublés.

La Fondation VJH recueille des fonds pour doubler la capacité de tomodensitométrie de l’hôpital pour la communauté croissante du nord de l’Okanagan, et la Fondation Galbraith a intensifié ses efforts pour doubler l’impact du soutien des donateurs pour aujourd’hui, le 29 novembre.

Le scanner actuel de VJH effectue environ 20 000 scans par an. C’est 40 % de plus que le nombre d’examens qui mettrait normalement en action un deuxième tomodensitomètre.

Un deuxième scanner est nécessaire de toute urgence. Le patient moyen a attendu 68 jours pour un scanner l’année dernière, malgré le fait que le scanner fonctionnait 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

“Je pense vraiment que c’est une journée merveilleuse, c’est avant la fin de l’année, c’est avant que la saison de Noël ne commence et c’est vraiment prêter attention à certaines des organisations à but non lucratif qui soutiennent cette communauté”, a déclaré M. Galbraith, un philanthrope communautaire. « Si vous regardez les nouvelles ou lisez les journaux, il est clair que nous avons une crise assez grave en cours et meilleur sera l’équipement et le personnel de l’hôpital, meilleur sera le service. J’encourage vraiment tout le monde à soutenir cette initiative, sachant qu’elle réduira les temps d’attente pour les personnes qui se font faire de l’imagerie.

Les tomodensitogrammes sont commandés pour diverses raisons – pour détecter des tumeurs cancéreuses, révéler des blessures internes, diagnostiquer une maladie cardiaque et bien plus encore.

“Un scanner supplémentaire signifie que notre équipe serait en mesure d’offrir des soins encore meilleurs aux patients, lorsque le temps presse”, a déclaré le Dr Adam Weathermon, chef du département d’imagerie médicale chez VJH. “C’est ce qui nous motive chaque jour – à fournir les meilleurs soins de santé à notre communauté.”

Avec le soutien de la communauté, VJH étendra ses services CT afin que tous les membres de la communauté puissent bénéficier d’un accès accru, de soins améliorés et de meilleurs résultats.

Giving Tuesday est une journée mondiale de la philanthropie qui encourage les gens à envisager de faire un don à un organisme de bienfaisance de leur choix. Cette année marque le 10e anniversaire de cet appel mondial à l’action.

Toute personne souhaitant faire un don lors du Giving Tuesday peut visiter vjhfoundation.org/giving-tuesday.

La Fondation VJH, un organisme de bienfaisance enregistré, travaille en étroite collaboration avec Interior Health pour aider à faire progresser les services de santé dans les communautés du nord de l’Okanagan. Ils soutiennent l’achat d’équipements nécessaires de toute urgence et les initiatives de soins aux patients pour aider à améliorer les soins de santé pour les habitants de la région.

Brendan Shykora

DonHôpitauxVernon