Les dons politiques de Sam Bankman-Fried et de ses alliés sous le contrôle des États-Unis

Les procureurs ont contacté des représentants d’autres campagnes démocrates qui ont reçu de l’argent lié à l’échange de crypto-monnaie FTX, que M. Bankman-Fried a cofondé, selon deux autres personnes proches du dossier. Les procureurs enquêtent également sur les dons aux campagnes et comités républicains par un autre dirigeant de FTX qui était l’un des principaux financiers de droite, selon une personne proche de la situation.

Un cabinet d’avocats représentant certaines des organisations politiques démocrates les plus importantes – y compris les armes de campagne officielles du parti, ses plus grands super PAC et les campagnes de politiciens de haut niveau tels que le représentant Hakeem Jeffries – a reçu un e-mail d’un procureur du bureau du procureur des États-Unis. pour le district sud de New York. L’e-mail demandait des informations sur les dons de M. Bankman-Fried, de ses collègues et d’entreprises, selon des personnes proches de la demande, qui ont insisté sur l’anonymat pour discuter d’une affaire d’application de la loi en cours.

Dans les jours qui ont suivi l’arrestation de M. Bankman-Fried lundi et accusé de violations, notamment d’un important plan de financement de campagne, les procureurs ont contacté des représentants de campagnes et de comités qui avaient reçu des millions de dollars de M. Bankman-Fried, de ses collègues et leurs entreprises.

WASHINGTON – Les procureurs fédéraux de Manhattan recherchent des informations auprès des démocrates et des républicains sur les dons de l’entrepreneur de crypto-monnaie en disgrâce Sam Bankman-Fried et de deux anciens dirigeants des sociétés qu’il a cofondées.

Certains politiciens – dont M. Jeffries, le nouveau chef démocrate à la Chambre, et le représentant élu Aaron Bean, un républicain de Floride – ont rendu des dons liés à FTX ou ont donné l’argent à des œuvres caritatives après que l’entreprise ait été mêlée à un scandale. D’autres groupes disent qu’ils mettent l’argent de côté pour une éventuelle restitution aux victimes du stratagème présumé.

Les retombées ont été rapides et ne font que croître, alors que les législateurs, les agents des comités d’action politique et leurs avocats tentent de minimiser les dégâts.

Mais les demandes des procureurs élargissent ce qui est rapidement devenu l’un des plus grands scandales de financement de campagne depuis des années, alors que les démocrates et les républicains se débattent avec des questions sur leur empressement à puiser dans un flux d’argent provenant d’une industrie trouble et largement non réglementée qui a soudainement émergé comme un puissant acteur politique.

Rien n’indique que des campagnes politiques et des groupes se soient livrés à des actes répréhensibles liés aux dons qu’ils ont reçus. Les enquêtes du ministère de la Justice semblent être un effort pour rassembler des preuves contre M. Bankman-Fried et d’autres anciens dirigeants de FTX, plutôt que contre leurs bénéficiaires politiques.

Jusqu’à présent, M. Bankman-Fried est le seul dirigeant à faire face à des accusations. Depuis qu’il est devenu l’un des principaux mégadonateurs politiques dans les mois qui ont précédé les élections de 2020, il a fait don de près de 45 millions de dollars, principalement aux campagnes et comités démocrates qui s’efforcent maintenant de prendre leurs distances.

Les procureurs ont déclaré que FTX était un «château de cartes» par lequel M. Bankman-Fried et d’autres détournaient l’argent des clients pour acheter des biens immobiliers coûteux aux Bahamas, investir dans d’autres sociétés de crypto-monnaie, se fournir des prêts personnels et apporter des contributions politiques de dizaines de millions de dollars destinés à influencer les décisions politiques sur la crypto-monnaie et d’autres questions.

L’acte d’accusation de M. Bankman-Fried l’accuse d’avoir conspiré avec des personnes anonymes pour violer les lois sur le financement des campagnes qui interdisent les dons d’entreprises aux campagnes des candidats et interdisent les dons “au nom d’autres personnes”, communément appelés dons de paille. Il est également accusé de fraude électronique, de blanchiment d’argent et de fraude en valeurs mobilières liées à sa gestion de FTX et d’une autre société qu’il a cofondée, Alameda Research.

Lors d’une conférence de presse mardi, Damian Williams, l’avocat américain du district sud de New York, a appelé “toute personne, entité ou campagne politique qui a reçu de l’argent volé à des clients” à “travailler avec nous pour restituer cet argent à des innocents”. victimes. »

Les règlements de la Commission électorale fédérale exigent que les campagnes politiques et les comités rendent les dons qui sont ensuite déterminés comme illégaux, même si les fonds ont déjà été dépensés et que de nouveaux fonds doivent être collectés pour payer les remboursements.

L’idée derrière la loi “est essentiellement de retirer l’argent souillé du système, même lorsque les comités qui l’ont accepté ne sont pas fautifs”, a déclaré Sean J. Cooksey, commissaire de la FEC.

Mais cela pourrait être difficile pour certaines campagnes et comités politiques, car les dons étaient parmi les plus importants et parce que ces groupes dépensent généralement la quasi-totalité de leur argent à l’approche des élections majeures.

D’autres révélations sont attendues alors que des dons précédemment non divulgués liés à M. Bankman-Fried, FTX et Alameda sont exposés. Par exemple, un Un groupe à but non lucratif allié à Biden appelé Future Forward USA Actionqui est enregistrée en vertu d’une section du code des impôts qui ne l’oblige pas à divulguer ses donateurs, a reçu 1,65 million de dollars liés à FTX, selon une personne familière avec le financement.