Les dons politiques britanniques sont de plus en plus dominés par les riches – c’est un système propice aux abus | Pierre Geoghegan

Ja date des prochaines élections générales britanniques n’a pas encore été fixée, mais une chose semble certaine : le concours sera le plus cher de l’histoire britannique. Déjà, d’énormes sommes d’argent affluent dans les caisses des partis. Mais qu’est-ce que cela signifie pour notre politique?

En matière de financement politique, la Grande-Bretagne est une sorte d’anomalie. Contrairement à de nombreux États européens, il y a peu de financement public pour les partis. Comme les États-Unis, la politique britannique fonctionne avec de l’argent privé mais, contrairement aux États-Unis, notre politique est bon marché : les élections américaines de 2020 ont coûté 14 milliards de dollars. Les conservateurs ont dépensé juste au nord de 16 millions de livres sterling pour assurer leur victoire aux élections générales de 2019.

En conséquence, les dons politiques sont une activité minoritaire. Une caractéristique frappante des données récentes sur les dons politiques est la dépendance des partis britanniques, en particulier les conservateurs, à un très petit nombre de donateurs. Au premier trimestre de cette année, les conservateurs de Rishi Sunak ont ​​accueilli plus de 14 millions de livres sterlingprincipalement en dons en espèces de une poignée d’individus super riches. La dernière fois que les conservateurs ont enregistré des dons de cette ampleur en dehors d’une année électorale, c’était à l’hiver 2009, lorsque David Cameron s’annonçait comme le prochain Premier ministre. Mais ce chiffre important de dons est gonflé par un seul don : un record conjoint de 5 millions de livres sterling de Mohamed Mansour, ancien ministre du régime du dictateur égyptien Hosni Moubarak, qui est le trésorier principal des conservateurs.

Les travaillistes constituent également un trésor de guerre et ont levé plus de 5 millions de livres sterling au premier trimestre de cette année. Alors que les syndicats restent le fondement des finances du parti, Keir Starmer cible agressivement les donateurs privés. Il y a des signes que le parti travailliste « Réseau Rose» – qui semble refléter le « Leader’s Group » conservateur, où pour 50 000 £ les donateurs obtiennent des réunions régulières en privé avec des ministres de haut rang – commence à fleurir : l’investisseur Stuart Roden a donné 180 000 £ au Labour en février. Gary Lubner, ancien patron d’Autoglass, a promis jusqu’à 5 millions de livres sterling pour aider le parti travailliste à renforcer ses « capacités et capacités » avant les prochaines élections générales. Certains noms notables du New Labour sont également de retour dans le giron. Francesca Perrin, fille de David Sainsbury, a donné plus d’un million de livres sterling depuis que Starmer est devenu leader. Michael Levy, qui a fait don de 25 000 £ l’année dernière, a déjà été impliqué dans un scandale de « cash for honours » sous Tony Blair.

La dépendance croissante de la main-d’œuvre à l’égard des « particuliers fortunés » est en partie le produit de la nécessité. Comme les membres ont quitté le parti en grand nombre, les revenus des cotisations ont chuté – ils ont baissé de plus de 3 millions de livres sterling en 2021, selon ses derniers comptes annuels. Les dons ont augmenté, mais le parti a tout de même enregistré un déficit de 4,8 millions de livres sterling.

Les motifs des largesses ne sont pas toujours clairs, mais les donateurs bénéficient souvent d’un accès préférentiel aux élites politiques. Les donateurs conservateurs étaient pare-chocs contre pare-chocs dans la fameuse «voie VIP» mise en place par le gouvernement pour les fournisseurs d’équipements de protection individuelle pendant la pandémie de Covid. Au total, près de 5 milliards de livres sterling de contrats ont été attribués à des entreprises ayant des liens politiques.

En 2021, il a été révélé que des donateurs, dont certains avaient donné aux conservateurs plus de 250 000 £, se sont assis sur un secret «Conseil consultatif» qui a eu des réunions avec des ministres. Ses membres auraient fait pression pour que le gouvernement baisse les impôts.

Peter Cruddas, à gauche, parlant avec Jacob Rees-Mogg, a déclaré qu’il ne financerait pas les conservateurs sous Rishi Sunak. Photographie: Andrew Matthews / PA

Les donateurs peuvent, bien sûr, retirer leur soutien lorsqu’ils ne sont pas satisfaits de la façon dont le parti est dirigé : Peter Cruddas, par exemple, a déclaré qu’il ne financerait pas les conservateurs sous Sunak. Cruddas, un commerçant de la ville élevé à la Chambre des lords par Boris Johnson contre l’avis officiel, a plutôt soutenu l’Organisation démocratique conservatrice pro-Johnson. D’autres donateurs ont complètement cessé de donner, ou ont même changé d’allégeance au Parti travailliste – comme Gareth Quarry, qui a cité les conservateurs arrogance et complaisance. Un autre conservateur de l’ère Cameron, Kasim KutayPDG de l’investisseur en sciences de la vie Novo Holdings, a fait de même.

Néanmoins, les conservateurs attirent toujours de nouveaux bailleurs de fonds. Le magnat du pétrole d’origine nigériane Orikolade Karim a donné 50 000 £ plus tôt cette année. Amit Lohia, qui n’a jamais fait de don auparavant, a donné aux conservateurs 2 millions de livres sterling en mars. Surnommé le « prince du polyester », Lohia est directeur d’un conglomérat indonésien dont le seul avant-poste britannique est une usine de bouteilles en plastique en Irlande du Nord. Et d’autres donateurs vétérans les soutiennent : le trésorier du parti, Graham Edwards a donné 2 millions de livres sterling plus tôt cette année, et l’ancien vice-président Michael Ashcroft a donné 50 000 £ en février, tout comme Lubov Chernukhin. (En tout, Chernukhin a donné près de 2,5 millions de livres sterling aux conservateurs depuis 2014.)

La mémoire musclée des conservateurs pour amasser des fonds est bien développée. Le parti a révolutionné le financement politique dans les années 1980, lorsque feu Alistair McAlpine se serait présenté dans la ville de Londres avec un gros sac, demandant des liasses d’argent pour le remplir – ce qui aurait été tout à fait légal à l’époque. Au moment où les conservateurs sont revenus au pouvoir sous Cameron, la moitié du financement du parti provenait des donateurs de la ville. Mais après le vote sur le Brexit de 2016, l’élite des affaires pro-européennes a fui les conservateurs alors que des factions telles que le Groupe de recherche européen devenaient de plus en plus puissantes. Environ les deux tiers des donateurs conservateurs existants ont réduit leurs contributions après le référendum sur l’UE ou ont cessé de donner du tout.

De nos jours, les conservateurs dépendent d’un mélange de donateurs largement favorables au congé, souvent liés au monde des fonds spéculatifs et de la finance spéculative, et d’hommes d’affaires internationaux (ce sont presque tous des hommes).

Accepter des sommes de donateurs privés expose les parties à des accusations d’hypocrisie, de copinage ou pire. C’est particulièrement le cas lorsque, comme le travailliste l’a fait, vous vous êtes engagé à nettoyer la politique. Les appels des conservateurs à Starmer pour qu’il restitue l’argent du bailleur de fonds de Just Stop Oil, Dale Vince, sont manifestement partisans, mais le risque de prendre de l’argent à d’autres personnages moins savoureux n’est que trop évident.

Les dons politiques peuvent être un moyen pour les intérêts sectoriels de garantir une place à la table : les conservateurs ont reçu des millions de promoteurs immobiliers au cours des dernières années. L’argent peut également façonner des politiques plus larges. Le Brexit pur et dur de Boris Johnson a été défendu par les spéculateurs qui ont financé sa victoire électorale. Au fur et à mesure que le Labour devient plus dépendant de l’argent privé, il subira sans aucun doute des pressions pour tempérer tout bord radical et adopter des politiques plus « favorables aux entreprises ».

Il y a une raison pour laquelle la plupart des pays ne suivent pas le modèle britannique de financement politique. Le système est mûr pour les abus. Notre loi électorale est obsolète, avec des lacunes si grandes qu’elles pourraient être vues de l’espace. Les conservateurs ont introduit l’identification obligatoire des électeurs – une décision à laquelle la Commission électorale a résisté – mais n’ont rien fait pour lutter contre la menace de financement étranger de la politique britannique. L’amende maximale pour avoir enfreint la loi électorale est de 20 000 £.

Le moyen le plus simple de limiter l’influence de l’argent sur la politique serait de plafonner les dons. Mais il semble peu probable que cela se produise. En son absence, la course aux contributions politiques ne devrait que s’intensifier à l’approche des prochaines élections générales.