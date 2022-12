Les dons des conservateurs chutent de 40% alors que les travaillistes collectent plus que le parti de Sunak

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les dons du parti conservateur ont chuté de 40% en seulement trois mois, les travaillistes ayant encaissé plus d’argent que le parti de Rishi Sunak pour la première fois en plus d’un an.

Les travaillistes ont reçu 4,7 millions de livres sterling de dons entre juillet et septembre, plus que tout autre parti, selon les chiffres officiels de la Commission électorale.

La somme est nettement supérieure aux 2,9 millions de livres sterling donnés aux conservateurs au cours de la même période – qui a pris dans la tourmente de la démission de Boris Johnson et la longue course à la direction.

L’augmentation de 25% des dons du Parti travailliste intervient alors que le parti de Sir Keir Starmer a enregistré une victoire retentissante à l’élection partielle de Chester et continue de voter bien avant les conservateurs.

“Les donateurs reviennent au parti travailliste parce qu’ils peuvent voir que nous sommes un parti changé qui souhaite sérieusement entrer au gouvernement et construire une Grande-Bretagne plus juste, plus verte et plus dynamique”, a déclaré un porte-parole du parti travailliste.

Ils ont ajouté: “Nous sommes très reconnaissants de tout soutien, grand ou petit, alors que nous nous préparons à combattre les prochaines élections générales.”

Les travaillistes ont reçu environ 1,6 million de livres sterling des syndicats, selon les derniers chiffres – mais le parti a également réussi à courtiser de riches donateurs ces derniers mois.

Le magnat multimillionnaire Gareth Quarry, qui a révélé plus tôt cette année qu’il avait décidé de passer du soutien des conservateurs au soutien du Labour, est enregistré comme ayant donné 50 000 £ au parti.

M. Quarry a récemment déclaré que le comportement des conservateurs ces dernières années avait fait de la Grande-Bretagne “une risée”, arguant que le parti travailliste avait désormais des “personnes sensées” aux commandes.

Le parti s’attend à enregistrer des chiffres de dons encore plus élevés au prochain trimestre, ce qui prendra en compte la période tumultueuse autour de la catastrophe du mini-budget et de la démission de Liz Truss.

Les chefs du parti travailliste voudraient un trésor de guerre de 30 millions de livres sterling pour lutter contre les prochaines élections générales. Selon Ville AM.

Les libéraux démocrates ont enregistré environ 1,7 million de livres sterling de juillet à septembre, selon la commission électorale, avec plus de 11 millions de livres sterling au total reversés à 19 partis politiques britanniques distincts. Le SNP, dirigé par Nicola Sturgeon, a reçu 396,00 £.

Louise Edwards, directrice de la réglementation de la Commission électorale, a déclaré : « Les partis sont légalement tenus de vérifier que les dons qu’ils acceptent proviennent de sources autorisées et de nous les signaler.

“Bien que ces lois aident les électeurs à comprendre d’où proviennent les dons politiques, des réformes sont nécessaires pour moderniser et protéger davantage le système”, a déclaré Mme Edwards.

“Nous recommandons depuis un certain temps que le gouvernement et le parlement britanniques travaillent avec nous pour améliorer les contrôles des dons et accroître la confiance dans le régime de financement politique du Royaume-Uni.”