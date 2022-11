Les dons des amis améliorent la bibliothèque – Shaw Local

“Tout est possible lorsque vous avez les bonnes personnes pour vous soutenir.” – Misty Copeland

La Bibliothèque publique de Genève a la chance d’avoir ses Amis – le groupe entièrement bénévole qui organise des ventes de livres d’occasion pour soutenir les services et les programmes de la bibliothèque qui incluent le défi annuel de lecture d’été, des événements spéciaux et plus encore.

La dernière contribution des Amis est un scooter de mobilité. Désormais, les personnes qui ont besoin d’aide pour naviguer dans la bibliothèque peuvent se déplacer librement et confortablement. Toute personne ayant besoin du scooter peut le demander au bureau du hall.

Pour vous assurer que les Amis puissent poursuivre leur travail, veuillez les soutenir lors de la vente de livres de Noël du 2 au 4 décembre.

Heures de vente

Vendredi 2 déc. : 10 h à 16 h (entrée 5 $ de 10 h à midi seulement)

Samedi 3 décembre : 10 h à 16 h

Dimanche 4 décembre : 12 h à 16 h (les livres sont à moitié prix)

Pour plus d’informations, visitez gpld.org/friends-of-geneva-public-library.

Le bibliothécaire recommande

La bibliothécaire Ellen Anderson recommande « The Broken Heart of America : St. Louis and the Violent History of the United States » de Walter Johnson.

« Dans ce livre, Johnson montre l’histoire violente et la dynamique raciale des États-Unis à travers l’histoire de la ville de Saint-Louis. De l’expédition de Lewis et Clark en 1804 au soulèvement de Ferguson en 2014, Saint-Louis a été une ville radicale. Ce livre examine l’impérialisme, le racisme et le capitalisme de la ville à travers ses événements historiques, notamment l’Indian Removal Act, l’esclavage et le renouvellement urbain, les grèves de la classe ouvrière de 1877 et l’Exposition universelle de 1904 », a-t-elle déclaré.

• Christine Lazaris est directrice exécutive de la Bibliothèque publique de Genève. La colonne “Au-delà des étagères” est diffusée le troisième jeudi de chaque mois. Les commentaires peuvent être envoyés à Editorial@kcchronicle.com.