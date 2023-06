Les dons de fauteuils roulants affluent après que le grand-père du Nunavik ait fait le tour de l’établissement de santé de Montréal

Jean-Guy St-Aubin est ému de voir de nouveaux fauteuils roulants arriver au centre Ullivik à Dorval, au Québec, lors de ses séjours mensuels dans la région de Montréal pour des traitements contre le cancer.

Ils ont été achetés et donnés suite à l’expérience de St-Aubin au centre d’hébergement temporaire qui est destiné à servir d’espace sécuritaire pour les patients qui arrivent du Grand Nord québécois par avion pour des soins médicaux.

En mars, St-Aubin, qui vit à Kangiqsualujjuaq, au Québec, une communauté située à 1 500 kilomètres au nord de Montréal, depuis plus de 40 ans, a été conduit à sa chambre sur un chariot à bagages.

Sa famille a regardé en état de choc à l’époque.

« J’étais fatigué, je me sentais mal », a déclaré St-Aubin, qui revenait tout juste d’une radiothérapie.

« Trois fois de suite, j’ai donné mon fauteuil roulant à la sécurité. La sécurité dit, ‘d’accord, [I’ll] gardez-le pour vous, dit-il. Et trois fois de suite, plus de chaises.

À la suite de l’incident, signalé pour la première fois par Nouvelles du Nunatsiaq, ses petites-filles Julia et Brenda St-Aubin ont porté plainte auprès du commissaire de l’établissement et publié les photos sur Facebook. Ce qui a suivi a été une vague de soutien.

Parmi les personnes émues par l’histoire se trouve Samantha Poirier, qui a aidé à amasser des fonds pour acheter un fauteuil roulant à Jean-Guy. Julia St-Aubin a déclaré que la gentillesse de cet étranger a inspiré sa famille à en faire plus.

« C’est à ce moment-là que ma sœur et mon frère ont décidé de créer une page GoFundMe. Et notre objectif était de collecter 4 000 $ pour 10 fauteuils roulants », a déclaré Julia.

En fin de compte, ils ont dépassé cet objectif, amassant plus de 7 000 $, ce qui leur a permis d’acheter six fauteuils roulants pour adultes et trois fauteuils roulants pour enfants.

La photo de Jean-Guy St-Aubin sur un chariot à bagages a suscité beaucoup de réactions sur Facebook après que ses petites-filles ont partagé qu’il n’avait pas d’autre choix pour se rendre dans sa chambre après avoir subi un traitement. (Soumis par Julia St-Aubin)

Mais cela ne s’est pas arrêté là.

La famille St-Aubin a alors reçu un message d’un fabricant québécois de fauteuils roulants, Motion Composites, dont le vice-président avait entendu parler de la levée de fonds. Il offrait de faire don de 10 nouveaux fauteuils roulants haut de gamme d’une valeur d’environ 30 000 $.

« Il l’a vu et a été touché », a déclaré Julia. « J’ai tout de suite dit à mon grand-père et il a dit qu’il était ému. »

« Ma sœur et moi avons fait toute cette initiative pour soutenir notre grand-père. Mais le but de mon grand-père était de soutenir tout le monde dans sa situation à Ullivik », a déclaré Julia.

« Difficile pour moi de ne pas être émotif »

Julia dit qu’à long terme, les nouveaux fauteuils roulants seront « beaucoup plus confortables » pour les patients, et les familles et le personnel n’auront plus à faire face à la frustration d’un accès limité, compte tenu du nombre de personnes séjournant au centre qui ont du mal à marcher .

Jean-Guy St-Aubin photographié avec sa petite-fille Julia St-Aubin, à droite. Ils ont acheté six fauteuils roulants pour adultes et trois fauteuils roulants pour enfants pour le centre de santé. (Soumis par Julia St-Aubin)

En mars, un porte-parole de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik a reconnu la situation de St-Aubin dans une déclaration à Nunatsiaq News et a déclaré qu’Ullivik avait huit fauteuils roulants disponibles selon un horaire rotatif. Jean-Guy dit que grâce aux dons, au moins 27 sont maintenant disponibles.

« Vous imaginez ? C’est beaucoup… C’était tellement humain, tellement bon », a déclaré Jean-Guy St-Aubin.

« Au début, ce n’était pas une situation très drôle. Et puis ça s’est avéré bien… C’est difficile pour moi de ne pas être émotif. »