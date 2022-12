Les dons de Cookie Walk aident le Spring Valley Youth Centre – Shaw Local

Pour les articles donnés au Spring Valley Youth Center, l’Église unie du Christ de Spring Valley a distribué une demi-douzaine de biscuits lors de sa marche annuelle de biscuits au début du mois.

La collecte de dons a été un succès puisqu’elle a généré des boîtes de savon pour les mains, des sacs à ordures, des collations, des nettoyants et d’autres articles pour aider le centre jeunesse dans son fonctionnement.

Le Spring Valley Youth Center, qui a ouvert ses portes en avril au sous-sol de l’hôtel de ville, 215 N. Greenwood St., offre un lieu sûr de rassemblement et de collation pour les jeunes de sixième année et plus. Ils se réunissent les dimanches et jeudis, et des mises à jour régulières sont disponibles sur la page Facebook de la maison des jeunes.

Kay Redshaw, de l’Église unie du Christ, a déclaré que l’église avait fabriqué 746 livres de sa célèbre croquante aux arachides, et qu’elle avait disparu au début de la promenade des biscuits.