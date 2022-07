Les dons de campagne ne votent pas, mais peuvent raconter une histoire – Shaw Local

Les panneaux de triage ne votent pas, selon le vieil axiome politique.

Les dons de campagne ne votent pas non plus, mais ces chiffres en dollars donnent du fourrage aux médias. Le troisième trimestre commençant quelques jours après la primaire, le moment est venu de déterminer qui a combien.

Le représentant américain Sean Casten, D-Downers Grove, avait 574 339 $ pour commencer juillet. Son adversaire du sixième district, le maire du GOP Orland Mark, Keith Pekau, a 53 587 $. Dans le 11e district, le représentant sortant Bill Foster, D-Naperville, a 4,9 millions de dollars, tandis que la challenger Catalina Lauf, R-Woodstock, a 25 924 $.

Dans la course au poste de gouverneur, le sénateur d’État Darren Bailey, R-Xenia, a commencé la campagne électorale générale avec 363 918 $. Le gouverneur sortant JB Pritzker est un milliardaire qui a dépensé généreusement pour lui-même et pour d’autres candidats et initiatives démocrates.

Scott T. Holland est un ancien rédacteur en chef adjoint du Times qui continue de contribuer sa chronique ainsi que son aide à l’édition et à la rédaction. Il peut être contacté à scotth@mywebtimes.com, facebook.com/salmagundi ou twitter.com/sth749.

Lors de la lecture de la couverture de ces chiffres, il est important de regarder au-delà du récit du titre. Prenez Pekau et Lauf, qui ont chacun dépensé de l’argent pour mener des campagnes primaires contre cinq adversaires. Après avoir gagné, il leur sera peut-être plus facile de collecter des fonds, en particulier auprès d’organisations étatiques et fédérales.

Ensuite, il y a Bailey. Tenir juste dans les six chiffres bas contre un titulaire autofinancé peut sembler un préjudice, mais considérez que Bailey a levé près de 12 millions de dollars depuis février 2021. Il a facilement vaincu un domaine principal qui comprenait le maire d’Aurora Richard Irvin, dont le financeur de campagne était gestionnaire de fonds spéculatifs Ken Griffin, l’une des rares personnes dont les poches sont plus profondes que celles de Pritzker.

Si Bailey pouvait transformer 12 millions de dollars en près de 58% des voix tandis que Griffin et Irvin ont dépensé plus de 50 millions de dollars pour terminer troisième avec 15%, il est raisonnable de penser qu’il est en aussi bonne position que n’importe qui pour monter une offensive de novembre contre Pritzker.

Les totaux d’ensemble sont moins intéressants que de creuser dans des rapports de classement pour découvrir les sources de dons ainsi qu’une image des dépenses détaillées. (Pour les courses fédérales, visitez fec.govpour les courses d’État, commencez à elections.illinois.gov Ou utiliser illinoissunshineo.org.)

Par exemple, Pekau n’a signalé qu’un seul don au cours de la dernière période qui ne provenait pas d’un particulier : 5 000 $ du Comité national républicain du Congrès. Bailey a dépensé 8 223 $ pour une chambre et de la nourriture à l’hôtel Donald Trump de Chicago en août 2021 et juin, ce dernier juste avant que l’ancien président n’approuve Bailey. Le comité de campagne de Foster a signalé une perte d’investissement de 89 949 $.

Les faits individuels ne racontent pas non plus une histoire complète, mais creuser dans les détails brosse un tableau d’une campagne et d’un candidat : ​​à qui ils prendront de l’argent, les priorités de dépenses, le sens des affaires, etc. Ceci est particulièrement utile pour les électeurs “les actions parlent plus fort que les mots”, et l’une des rares informations disponibles pour les candidats sans dossier de vote.

En fin de compte, seuls les totaux des votes décident qui sert, mais les dons racontent une histoire importante sur la façon dont ces serviteurs et leurs adversaires fonctionnent.

• Scott T. Holland écrit sur les problèmes du gouvernement de l’État pour Shaw Media. Suivez-le sur Twitter @sth749. Il est joignable au sholland@shawmedia.com.