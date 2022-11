Les dons de bienfaisance sont stables pour la plupart des Canadiens : Sondage Nanos

Malgré une inflation élevée et les craintes d’une éventuelle récession à l’horizon, les dons aux organismes de bienfaisance restent stables pour la plupart des Canadiens, selon un nouveau sondage.

Sur plus de 1 000 Canadiens qui ont participé au sondage mené pour CTV News par Nanos Research, 57 % ont déclaré avoir l’intention de donner à peu près le même montant qu’en 2021, tandis que 12 % ont déclaré avoir l’intention de donner davantage. De plus, 16 % ont déclaré avoir l’intention de faire moins de dons, tandis que 11 % ont déclaré ne pas faire de dons à des organismes de bienfaisance.

Les résidents des Prairies étaient plus de deux fois plus susceptibles que les Canadiens de l’Atlantique de dire qu’ils avaient l’intention d’augmenter leurs dons de bienfaisance. Dans les Prairies, 17,7 % ont déclaré qu’ils prévoyaient d’augmenter les dons, comparativement à 6,1 % des Canadiens de l’Atlantique.

Au Québec, 7,6 % ont déclaré qu’ils avaient l’intention de faire plus de dons, comparativement à 12,5 % des Ontariens et à 13,9 % des résidents de la Colombie-Britannique.

Les résidents du Canada atlantique étaient également deux fois plus susceptibles que les Britanno-Colombiens de dire qu’ils avaient l’intention de donner moins. Parmi les Canadiens de l’Atlantique interrogés, 22,6 % ont déclaré qu’ils prévoyaient de donner moins, comparativement à 11,1 % des Britanno-Colombiens.

Pendant ce temps, un peu plus de 60 % des Ontariens, des Canadiens de l’Atlantique et des résidents de la Colombie-Britannique ont déclaré avoir l’intention de donner le même montant, tandis qu’un peu plus de 50 % des Québécois et des résidents des Prairies ont choisi cette option.

Parmi les groupes d’âge, les personnes de 55 ans et plus étaient les plus susceptibles de dire qu’elles avaient l’intention de donner davantage aux organismes de bienfaisance. Parmi les personnes interrogées, 14,2 % des 55 ans et plus ont choisi cette option, contre 12,2 % des 18 à 34 ans et 9,1 % des 35 à 54 ans.

Les personnes âgées de 35 à 54 ans étaient également les plus susceptibles de dire qu’elles prévoyaient moins de faire des dons à des organismes de bienfaisance (18,4 %), tandis que 20,9 % des 18 à 34 ans ont indiqué que la question ne s’appliquait pas ou qu’elles ne s’y appliquaient pas. faire un don à des œuvres caritatives.

MÉTHODOLOGIE

Nanos a mené une enquête aléatoire hybride par téléphone et en ligne à double cadre RDD (lignes terrestres et cellulaires) auprès de 1 084 Canadiens, âgés de 18 ans ou plus, entre le 30 octobre et le 4 novembre, dans le cadre d’une enquête omnibus. Les participants ont été recrutés au hasard par téléphone à l’aide d’agents en direct et ont répondu à un sondage en ligne. L’échantillon comprenait des lignes terrestres et cellulaires à travers le Canada.

Les résultats ont été vérifiés statistiquement et pondérés selon l’âge et le sexe à l’aide des dernières informations du recensement et l’échantillon est stratifié géographiquement pour être représentatif du Canada. Personnes appelées au hasard à l’aide de la numérotation aléatoire avec un maximum de cinq rappels.

La marge d’erreur de ce sondage est de ±3,0 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Cette étude a été commandée par CTV News et la recherche a été menée par Nanos Research. Les nombres peuvent ne pas totaliser 100 en raison des arrondis.