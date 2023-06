Les dons caritatifs de Warren Buffett dépassent les 50 milliards de dollars, soit plus que l’ensemble de sa valeur nette en 2006

Warren Buffett a fait un autre don annuel à cinq fondations, portant le total de ses dons de bienfaisance à plus de 50 milliards de dollars, soit nettement plus que sa valeur nette totale en 2006, lorsqu’il a programmé les subventions pour la première fois.

L’investisseur légendaire de 92 ans a déclaré jeudi qu’il avait converti plus de 9 000 Actions de catégorie A de Berkshire dans Actions B afin de faire don de 13,7 millions de parts B à cinq fondations. Au total, 10,5 millions d’actions ont été livrées au Bill & Melinda Gates Foundation Trust et 1,05 million d’actions ont été données à la Fondation Susan Thompson Buffett, du nom de sa première épouse, décédée en 2004.

2,2 millions d’actions supplémentaires ont été réparties également entre les trois fondations dirigées par ses enfants : la Fondation Sherwood, la Fondation Howard G. Buffett et la Fondation NoVo. À 13 h 30 HE, les actions B valaient environ 336 $ chacune.

L ‘ »Oracle d’Omaha » a déclaré que le calendrier des subventions annuelles avait été établi le 26 juin 2006, date à laquelle il possédait 43 milliards de dollars d’actions Berkshire A, ce qui représentait plus de 98% de sa valeur nette. Buffett s’est engagé dans une lettre de 2006 à faire des dons annuels d’actions Berkshire B tout au long de sa vie au profit de la Fondation Bill & Melinda Gates.

« Au cours des 17 années suivantes, je n’ai ni acheté ni vendu d’actions A ou B et je n’ai pas l’intention de le faire. Les cinq fondations ont reçu des actions Berkshire B qui avaient une valeur lorsqu’elles ont été reçues d’environ 50 milliards de dollars, soit bien plus que l’ensemble de mon valeur nette en 2006 », a déclaré Buffett. « Je n’ai aucune dette et mes actions A restantes valent environ 112 milliards de dollars, soit bien plus de 99% de ma valeur nette. »

L’année dernière, Buffett a fait don de plus de 750 millions de dollars aux quatre fondations associées à sa famille la veille de Thanksgiving en tant que « soutien ultime » de ses enfants.

Buffett prévoit de donner toutes ses actions Berkshire par le biais de dons annuels, qui seront achevés 10 ans après le règlement de sa succession. Après le don de cette année, Buffett détient désormais 218 287 actions A et 344 actions B.

« Rien d’extraordinaire ne s’est produit à Berkshire; une très longue piste, des décisions simples et généralement judicieuses, le vent arrière américain et des effets cumulatifs ont produit ma richesse actuelle », a déclaré Buffett. « Mon testament prévoit que plus de 99% de ma succession est destinée à un usage philanthropique. »

Le conglomérat basé à Omaha, dans le Nebraska, un empire tentaculaire avec des activités allant de l’assurance aux chemins de fer, et des services publics à l’énergie et au commerce de détail, vaut désormais plus de 730 milliards de dollars.