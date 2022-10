Les dons augmentent pour Kemp du Georgia GOP, Warnock reste fort

ATLANTA (AP) – Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a fortement accéléré sa collecte de fonds au cours de l’été, récoltant 28,7 millions de dollars pour sa campagne et un comité de direction associé sur une période de trois mois.

Le républicain a annoncé mercredi ses chiffres de collecte de fonds jusqu’au 30 septembre alors qu’il cherche à suivre le rythme des grosses sommes d’argent que la démocrate Stacey Abrams a transportées. C’est une performance bien meilleure que les 6,8 millions de dollars que Kemp a collectés au cours des deux mois se terminant en juin. 30, portant son total levé à près de 60 millions de dollars. C’est aussi plus que les 22,4 millions de dollars qu’il a levés lors de toute sa course contre Abrams en 2018.

Kemp a déclaré que sa campagne et son comité Georgians First disposaient de 15,4 millions de dollars en espèces pour le sprint de cinq semaines jusqu’aux élections du 8 novembre, après avoir dépensé près de 20 millions de dollars de juillet à septembre.

Abrams doit rapporter ses totaux plus tard cette semaine. Elle a levé 21,8 millions de dollars au cours des deux mois terminés le 30 juin, après avoir collecté 49 millions de dollars à ce moment-là.

Les courses de 2022 dans une Géorgie étroitement divisée montrent à quel point il est devenu coûteux au cours des quatre dernières années de concourir dans ce qui est rapidement devenu le premier champ de bataille du Sud. Des centaines de millions de dollars de dépenses politiques affluent des candidats, des partis politiques et des groupes extérieurs dans la course au gouverneur et la course au Sénat américain entre le démocrate sortant Raphael Warnock et le challenger républicain Herschel Walker.

Warnock a rapporté avoir levé 26,3 millions de dollars au cours du trimestre terminé le 30 septembre. Il a maintenant levé environ 90 millions de dollars depuis qu’il a remporté l’un des deux tours de scrutin de 2021, avec le démocrate géorgien Jon Ossoff, qui a donné à leur parti le contrôle du Sénat.

Warnock a déclaré 13,7 millions de dollars en espèces. Il a dépensé encore plus que Kemp, déboursant près de 35 millions de dollars au cours de la période de trois mois.

Walker n’a pas encore communiqué de totaux, mais avait eu du mal à suivre Warnock, levant environ 20 millions de dollars jusqu’au 30 juin.

Warnock est l’un des nombreux titulaires du Sénat démocrate dans les États swing qui tentent de s’accrocher à leur siège au milieu de la profonde impopularité du président Joe Biden.

Warnock, également pasteur de l’église autrefois dirigée par le révérend Martin Luther King Jr., a déclaré avoir collecté auprès de plus de 340 000 donateurs individuels au cours de la période.

“Des dizaines de milliers de donateurs locaux aident à propulser notre campagne à travers la ligne d’arrivée en novembre parce qu’ils voient le choix clair qu’ils ont entre le révérend Warnock et Herschel Walker”, a déclaré le directeur de campagne de Warnock, Quentin Fulks, dans un communiqué.

Alors que les dépenses extérieures pour parler de Warnock sont à peu près équilibrées, avec 6,9 millions de dollars pour et 6,6 millions de dollars contre le titulaire, selon les dossiers de la Commission électorale fédérale, les dépenses extérieures axées sur Walker ont été beaucoup plus négatives, avec 14,3 millions de dollars contre et seulement 2,6 millions de dollars pour le challenger. .

Warnock est devenu le premier sénateur noir américain de Géorgie après avoir remporté une élection spéciale en 2020 pour remplir le mandat non expiré du sénateur républicain Johnny Isakson, qui a démissionné en raison d’une santé défaillante. Isakson est décédé en décembre.

___

Suivez Jeff Amy sur Twitter à http://twitter.com/jeffamy

Jeff Amy, l’Associated Press