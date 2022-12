Les dons alimentaires des Fêtes en baisse – Shaw Local

Nous vous écrivons aujourd’hui en espérant que vous pourrez nous aider à faire connaître notre présentoir des Fêtes et notre collecte de nourriture.

Notre présentoir 2022 est plus grand et meilleur que jamais, mais nous remarquons que les dons de nourriture ont considérablement diminué. On devine que c’est une combinaison de l’économie et du manque de neige (on constate une augmentation de 80% de fréquentation lorsqu’il y a de la neige au sol).

Depuis plus de 20 ans, nous répandons de la joie dans la communauté de Crystal Lake grâce à nos expositions de vacances en collaboration avec l’organisation à but non lucratif de notre famille, Fisher Outreach Group. Le Clickmas à Crystal Lake Holiday Display organise une collecte de nourriture annuelle au profit de la Family Health Partnership Clinic de Crystal Lake.

Nous aimons pouvoir apporter de la joie à notre communauté pendant la période des fêtes et aider nos voisins qui souffrent peut-être d’insécurité alimentaire. Nous accueillons et encourageons la communauté à venir nous demander de faire un don pour la Clinique du partenariat en santé familiale. L’une de nos devises a toujours été que lorsque beaucoup donnent un peu, vous obtenez beaucoup.

Notre exposition est située au 401 W. Woodstock St., Crystal Lake, et se déroule tous les soirs de 17 h à 22 h 30 jusqu’au réveillon du Nouvel An. Il y a un bac de collecte pour les dons alimentaires et les dons monétaires sont également acceptés.

Nous souhaitons à tous nos amis et voisins du comté de McHenry un très joyeux temps des Fêtes et nous avons hâte de vous voir.

Dan Click et Jacci Richards

Groupe de sensibilisation des pêcheurs