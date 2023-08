Les dons affluent pour les personnes évacuées par le feu à la Central Okanagan Food Bank

La Central Okanagan Community Food Bank distribue de la nourriture à ceux qui sont évacués ou confrontés à l’insécurité alimentaire en raison des incendies de forêt qui brûlent dans la région.

En moins de 12 heures, une demi-charge complète de fournitures essentielles a été livrée dans le centre de l’Okanagan grâce à une collaboration entre Food Banks BC et Save-On-Foods.

La Central Okanagan Community Food Bank (COFB) que les évacués ont une alimentation adéquate et de qualité. De plus, le COFB cherche à donner accès à et à la capacité d’utiliser des aliments qui restent stables et soutenus au fil du temps.

Semi-remorque de marchandises livrées à COFB. (Facebook)

Au cours des deux derniers jours, COFB a mobilisé des entreprises partenaires telles que Acera Insurance, TD, BDC, @PotentiaHR (Kelowna) et Pharmasave Kelowna Downtown pour fournir des fournitures et aider à construire des paniers d’urgence en cas d’incendie.

Le 18 août, le COFB a distribué 600 paniers de nourriture d’urgence aux personnes dans le besoin ainsi qu’une palette d’eau et des collations pour les abris d’urgence et les premiers intervenants.

Le soutien de ceux de l’Okanagan et de l’extérieur a été « incroyable », selon le COFB.

« Lorsque Harry Dhaliwal a entendu parler de la dévastation de notre communauté, il a immédiatement agi en nous livrant un camion d’eau depuis le Lower Mainland », a déclaré le COFB sur Facebook.

Personnalité de la télévision connue pour ses apparitions dans The Bachelor, The Bachelorette et Love It ou List It Vancouver, Jillian Harris, résidente de Kelowna, a également fait don de « Jilly Boxes » au COFB. La Jilly Box est une boîte lifestyle remplie de produits appréciés par Jillian Harris et Team Jilly Box.

BC Wildfires 2023Dernières nouvellesVille de West KelownaÉvacuation en cas d’incendieBanque alimentaireKelowna