Les dons à l’association caritative de Damar Hamlin dépassent les 2 millions de dollars en quelques heures après son effondrement

La communauté de la NFL a été secouée par l’effondrement sur le terrain de la sécurité des Bills Damar Hamlin lors du premier quart du match de Buffalo contre les Bengals de Cincinnati lundi soir. Les joueurs et les fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager des prières, rechercher des mises à jour et s’unir pour soutenir l’association caritative de Hamlin.

La dernière publication Instagram de Hamlin a célébré sa troisième collecte de jouets annuelle par le biais de sa fondation, Chasing M’s.

Le natif de Pittsburgh et ancien vedette de Pitt a lancé la fondation peu de temps après la fin de la saison de football universitaire 2020 et a immédiatement lancé sa première collecte de jouets, créant une page GoFundMe pour les dons. Cette page reste active et les dons ont afflué lundi après l’effondrement de Hamlin.

À 1 h HE mardi, la page avait recueilli plus de 2,4 millions de dollars et comptait plus de 96 000 dons individuels. Le chiffre exact des fonds collectés avant lundi était inconnu, mais on pense qu’il se situe dans les milliers de dollars.

“Alors que j’entame mon voyage vers la NFL, je n’oublierai jamais d’où je viens, et je m’engage à utiliser ma plate-forme pour avoir un impact positif sur la communauté qui m’a élevé”, a écrit Hamlin sur la page GoFundMe pour la première collecte de jouets.

“J’ai créé The Chasing M’s Foundation comme un véhicule qui me permettra d’avoir cet impact… Merci beaucoup de me soutenir sur et en dehors du terrain. Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de travailler avec vous pour aider à faire de la saison des fêtes un un peu plus brillant pour les enfants de notre communauté.”

La grande majorité des dons après la blessure de Hamlin lundi soir étaient des dons de petits dollars accompagnés de messages de bases de fans de la NFL à travers le pays.

“La nation des Broncos prie pour vous, Damar”, a-t-on lu.

“Des prières venant de Packers Nation”, a déclaré un autre.

“Un fan des Bengals tire pour les Bills et leurs familles ce soir”, a lu un troisième.

Plusieurs autres joueurs actuels et anciens de la NFL se sont rendus sur Twitter pour partager des prières et un soutien à Hamlin. Les fans des Bengals et des Bills ont également partagé une veillée aux chandelles pour Hamlin devant le centre médical de l’Université de Cincinnati, où Hamlin reste hospitalisé dans un état critique, selon la NFL.

La page GoFundMe de l’association caritative de Hamlin est accessible ici.