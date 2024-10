Les donneurs séropositifs sont en sécurité pour les transplantations rénales

Les receveurs de greffe de rein séropositifs qui reçoivent des organes de donneurs séropositifs ne présentent pas de pires résultats en matière de sécurité que ceux qui reçoivent des organes de donneurs non séropositifs, ce qui soutient un changement proposé visant à autoriser de telles transplantations au-delà des restrictions actuelles des contextes réservés à la recherche.

« Ces résultats auront des effets considérables dans de nombreux pays qui ne pratiquent pas de transplantations d’organes et créeront une opportunité pour les patients vivant avec le VIH de devenir donneurs d’organes, de leur vivant ou après leur décès », ont rapporté les auteurs d’une étude. éditorial publié avec le étudepublié cette semaine dans Le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre.

« Par-dessus tout, nous avons franchi une nouvelle étape vers l’équité et l’égalité pour les personnes vivant avec le VIH. »

Dans l’étude observationnelle portant sur 198 receveurs de greffe de rein séropositifs, la moitié (99) ont reçu un rein d’un donneur décédé séropositif et l’autre moitié d’un donneur décédé qui n’était pas séropositif.

Pour le critère de jugement principal, un composite de décès quelle qu’en soit la cause, perte du greffon, événement indésirable grave, infection par le VIH, échec persistant du traitement anti-VIH ou infection opportuniste, le rapport de risque ajusté était égal à 1,00, ce qui représente la non-infériorité, sans différences significatives dans les résultats composites entre les groupes en fonction du statut VIH du donneur.

Les résultats sont particulièrement importants compte tenu du risque accru que courent les personnes séropositives en attente d’une greffe de rein, a déclaré la première auteure Christine Durand, MD, professeure agrégée de médecine et d’oncologie et membre du Johns Hopkins Kimmel Cancer Center à Baltimore. Actualités médicales Medscape.

« La pénurie d’organes est une crise de santé publique ; chaque jour, près de 20 personnes meurent en attendant un organe ; [however]les personnes séropositives sont encore plus susceptibles de mourir en attendant, en raison du risque plus élevé de décès sur la liste d’attente et d’un accès plus faible à la transplantation.

La transplantation d’organes de donneurs séropositifs à des receveurs séropositifs était auparavant interdite jusqu’en 2013, lorsque la loi HOPE (HIV Organ Policy Equity) a été adoptée, rendant ces transplantations légales – mais uniquement pour la recherche, pas pour la pratique clinique.

Pour approfondir la question, Durand et ses collègues ont mené la présente étude, qui a inclus des patients de 26 centres aux États-Unis entre avril 2018 et septembre 2021.

Les caractéristiques entre les donneurs séropositifs et non séropositifs étaient similaires, à l’exception du fait que les donneurs séropositifs étaient plus souvent noirs, avaient un score médian inférieur à l’indice de profil du donneur de rein et étaient plus souvent séropositifs pour l’hépatite B et le cytomégalovirus que les donneurs non séropositifs. VIH.

En plus du critère de jugement principal non inférieur observé, les critères de jugement secondaires étaient également similaires, que le donneur soit ou non porteur du VIH, notamment la survie globale à 1 an (94 % contre 95 %) et à 3 ans (85 % contre 87 %), la survie sans perte du greffon à 1 an (93 % vs 90 %) et 3 ans (84 % vs 81 %), et rejet à 1 an (13 % vs 21 %) et 3 ans (21 % vs 24 %).

En termes de sécurité, il n’y avait pas non plus de différences significatives entre les groupes VIH et non VIH en termes d’événements indésirables graves, d’infections, de complications chirurgicales ou vasculaires et de cancer.

Il convient de noter que l’incidence de l’infection par le VIH était plus élevée chez les receveurs de reins provenant de donneurs séropositifs (taux d’incidence de 3,14), et il y avait une surinfection potentielle par le VIH parmi les 58 receveurs disposant de données de séquence, sans échec persistant du traitement anti-VIH. .

« La plupart des avancées dans le domaine du VIH ont été attribuées aux patients ayant interrompu leur traitement anti-VIH », a noté Durand.

« Dans tous les cas, les avancées liées au VIH se sont résolues et n’ont eu aucun impact clinique », a-t-elle déclaré.

De plus, la surinfection potentielle n’a été détectée qu’à la suite d’études approfondies réalisées dans le laboratoire de recherche et n’a impliqué aucun signe ou symptôme chez le patient.

« A notre connaissance, la surinfection par le VIH est très rare et ne semble pas avoir d’impact clinique », a ajouté Durand.

« Les cliniciens peuvent rassurer les patients en leur disant que dans les cas de percée, aucun effet clinique n’a été signalé par les participants à l’étude ou les prestataires. »

À la lumière des conclusions actuelles et d’autres études, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux (HHS) a récemment proposé une règle supprimer l’exigence de recherche pour effectuer des transplantations de rein et de foie de donneurs séropositifs à des receveurs séropositifs.

Sur la base des recherches antérieures des auteurs sur les patients impliqués dans les études HOPE Act, le changement ne peut pas arriver assez tôt.

Dans une étude 2023les auteurs ont découvert que le temps d’attente pour un rein HOPE Act (provenant d’un donneur séropositif) n’était que de 10,8 mois, contre jusqu’à 60,8 mois pour une greffe non HOPE Act – un taux de transplantation rénale 3,3 fois plus élevé, Durand dit.

« Permettre aux centres de transplantation d’effectuer ces transplantations en tant que soins cliniques, en dehors des études HOPE Act, élargira l’impact de cette thérapie qui sauve des vies », a-t-elle déclaré.

Seuls une trentaine de centres proposent actuellement des greffes HOPE Act, alors qu’il existe plus de 250 centres de transplantation aux États-Unis, a noté Durand.

«La participation limitée est probablement due en partie à l’infrastructure administrative, au temps et aux efforts requis pour faire de la recherche», a-t-elle déclaré. « Permettre [the HIV donor transplants] car les soins cliniques élimineront les obstacles.

Commentant davantage la recherche, l’auteur éditorial Elmi Muller, MD, PhD, du Département de chirurgie, Université de Stellenbosch, Stellenbosch, Afrique du Sud, a noté qu’un facteur clé des résultats favorables est que de nouveaux schémas thérapeutiques ont progressé pour mieux prévenir le rejet. .

« Les taux de rejet sont plus faibles avec les médicaments anti-VIH de nouvelle génération, qui ont des interactions minimes avec les médicaments immunosuppresseurs qu’avec les médicaments anti-VIH antérieurs », a expliqué Muller.

« Pris ensemble, ces résultats soutiennent l’expansion de la transplantation rénale impliquant des donneurs et des receveurs séropositifs, de la recherche aux soins cliniques. » dit Müller.

« La sécurité des organes provenant de donneurs séropositifs n’est plus remise en question ; ces organes entraînent une excellente survie du greffon.

De plus, « l’introduction d’une seconde souche virale n’a aucun effet cliniquement significatif, comme le montre la [current] étude et dans une étude précédente.

Les révélations de Durand sont détaillées dans l’étude publiée. Muller n’avait aucune révélation à signaler.