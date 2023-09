Les données Webb montrent que la « tension de Hubble » n’est pas la faute du télescope Hubble

Le rythme de l’expansion de l’univers inquiète les astronomes depuis des décennies. Appelé la constante de Hubblele chiffre est très différent selon la manière dont on y parvient – ​​à juste titre, une source de confusion constante pour les astrophysiciens.

Aujourd’hui, une équipe d’astronomes a calculé le taux d’expansion avec une plus grande précision à l’aide du télescope spatial Webb, un observatoire spatial de 10 milliards de dollars. lancé en décembre 2021et qui a effectué des observations scientifiques dans les longueurs d’onde infrarouges depuis juillet 2022. À l’aide des données Webb, l’équipe a réussi à réduire le bruit persistant dans les données d’observation Hubble des étoiles utilisées pour mesurer la constante ; les recherches de l’équipe sont actuellement hébergé sur le serveur de préimpression arXiv et sont configurés pour publier dans Le journal d’astrophysique.

Il existe deux manières de mesurer l’expansion de l’univers, qui proposent des taux différents. Une solution consiste à prédire le taux à partir du fond diffus cosmologique, la première lumière que nous puissions observer, qui date d’environ 300 000 ans après le Big Bang. L’autre méthode consiste à étudier un groupe d’étoiles à luminosité variable appelées Céphéides, qui sont idéales pour mesurer la distance des galaxies et leurs redshifts, ou comment la lumière émanant de ces galaxies a été étirée par l’expansion de l’univers.

Les taux dérivés de ces deux approches conduisent à des constantes de Hubble différentes ; cet écart est souvent appelé « tension de Hubble » et pourrait être dû à des erreurs dans les calculs des astronomes ou à des phénomènes physiques jusqu’alors inconnus (et donc inexpliqués).

Avant le lancement de Hubble en 1990, les estimations de la chronologie de l’expansion de l’univers variaient entre 10 et 20 milliards d’années, une fourchette large, selon une étude de la NASA. Blog accompagnant la nouvelle recherche rédigée par Adam Riess, astronome au Space Telescope Science Institute et à l’Université Johns Hopkins, et auteur principal du nouvel article.

En 2021, un autre groupe de chercheurs recalculé la constante de Hubble afin de trouver un nouvel âge précis de l’univers : 13,77 milliards d’années.

Bien que les observations des Céphéides par le télescope spatial Hubble aient considérablement amélioré les estimations des scientifiques sur l’expansion de l’univers, les observations des Céphéides par Webb dans des longueurs d’onde proches de l’infrarouge signifiaient que le nouveau télescope pouvait distinguer plus facilement la lumière des Céphéides de celle des étoiles voisines. . Ergo, une mesure moins bruyante de la constante de Hubble et de sa tension.

En octobre 2022, un équipe différente renforcée la certitude de la tension de Hubble à un 5-sigma seuil, ce qui signifie que l’écart entre les deux taux n’a qu’une chance sur un million d’être un hasard statistique.

Il est tout à fait possible – et c’est sans doute une hypothèse plus alléchante – que les astronomes manquent une pièce du puzzle cosmologique. Selon le blog de Riess, il pourrait s’agir de « la présence d’énergie noire exotique, de matière noire exotique, d’une révision de notre compréhension de la gravité ou de la présence d’une particule ou d’un champ unique ». Ou bien sûr une accumulation d’erreurs. Mais la nouvelle recherche affirme que la tension reste très tendue.

Les résultats sont également une justification du télescope spatial Hubble, qui a évidemment collecté les meilleures données possibles avec la technologie dont il dispose. Mais Webb est un auditeur utile de ses travaux et d’autres observations, comme l’Observatoire Rubin, bientôt opérationnel, et son Enquête héritée de l’espace et du temps Caméra – pourrait encore clarifier la nature de l’expansion de notre univers.

