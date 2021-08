Les données suscitent des inquiétudes au début de la saison des incendies de forêt au Brésil

L’année dernière, plus de 4 millions d’hectares (environ 15 000 miles carrés) du Pantanal ont pris feu, soit environ 27% de sa superficie – de loin le plus grand nombre depuis le début de la tenue des registres officiels en 2003. Alors que le biome se régénère rapidement, contrairement à la forêt tropicale, les incendies tuent souvent la faune locale, comme les jaguars, les caïmans et les loutres géantes.