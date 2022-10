Les données sur l’inflation montrent que les prix aux États-Unis étaient encore trop élevés le mois dernier

Minneapolis

CNN Affaires

—



Un nouveau lot de données sur l’inflation publié vendredi a montré que si les prix sont restés inconfortablement élevés en septembre, un ralentissement de la croissance des salaires indique qu’un certain soulagement pourrait être en vue. C’est une évolution encourageante pour la Réserve fédérale, qui se bat pour faire baisser l’inflation la plus élevée en 40 ans.

L’indice des dépenses de consommation personnelle, qui mesure les prix payés par les consommateurs pour les biens et services, a augmenté de 0,3 % d’août à septembre mais est resté inchangé à 6,2 % pour l’année, selon le dernier rapport du Bureau of Economic Analysis.

Le PCE de base, qui exclut les prix volatils des aliments et de l’énergie et est la mesure préférée de l’inflation de la Fed, a augmenté de 5,1 % sur une base annuelle, supérieur au taux d’août de 4,9 % mais inférieur à l’estimation consensuelle de 5,2 %, par Refinitiv.

D’août à septembre, l’indice de référence a augmenté de 0,5 %, ce qui correspond aux estimations. Le bond du mois précédent a été révisé à la baisse à 0,5 % contre 0,6 %.

Par ailleurs, le Bureau of Labor Statistics a publié son dernier indice du coût de l’emploi, qui montre un ralentissement de la croissance des salaires et des traitements des coûts de main-d’œuvre trimestriels. La banque centrale surveille de près le rapport ECI pour surveiller dans quelle mesure la montée en flèche de l’inflation fait grimper les salaires et alimente l’inflation.

Les derniers chiffres arrivent quelques jours seulement avant que la Fed ne se réunisse pour discuter d’une autre hausse des taux – et alors que les Américains se rendent aux urnes pour voter aux élections de mi-mandat.

“Ces données confirment que la Réserve fédérale a encore du travail à faire pour refroidir la demande et réduire l’inflation et maintenir les décideurs sur la bonne voie pour augmenter le taux des fonds fédéraux de 75 points de base supplémentaires lors de la réunion du FOMC la semaine prochaine”, Gregory Daco, économiste principal chez EY Parthenon , a déclaré dans un communiqué.

Mais certaines des mesures sous-jacentes qui indiquent qu’un ralentissement est à l’horizon pourrait signifier que la hausse des taux de la semaine prochaine – qui devrait être la quatrième hausse consécutive de 75 points de base – pourrait être la dernière de cette ampleur, a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics.

“Il y a beaucoup de pièces mobiles, beaucoup d’hypothèses, mais je pense que le scénario le plus probable est que nous sommes au pire de l’inflation, et qu’elle devrait être de retour à portée de main de la Fed. [2%] objectif d’ici le printemps 2024 », a-t-il déclaré.

Les consommateurs sont aux prises depuis des mois avec des prix qui sont restés fermement bloqués à des niveaux jamais vus depuis les années 1980. Malgré une série de hausses de taux géantes de la part de la Fed dans sa tentative de maîtriser l’inflation, le dernier indice des prix à la consommation – qui mesure le coût de tout, des œufs aux billets d’avion – a montré que les hausses de prix continuent d’augmenter et que l’inflation s’est même propagée à partir des biens dans le secteur des services en septembre.

Le dernier rapport du PCE a montré que les Américains ont continué à dépenser au-delà de leurs moyens – les dépenses de consommation ont augmenté de 0,6 % en septembre par rapport à août et les revenus ont augmenté de 0,4 %, tandis que les niveaux d’épargne ont chuté.

Même en tenant compte de l’inflation, les dépenses ont dépassé les revenus.

“La politique monétaire agit avec un décalage, mais à ce stade précoce, les dépenses des consommateurs sont plus ou moins insensibles à une inflation élevée et aux hausses de taux destinées à maîtriser les prix”, ont déclaré vendredi les économistes de Wells Fargo, Tim Quinlan et Shannon Seery. .

Les consommateurs, cependant, ne sont pas nécessairement optimistes quant à l’économie et à ses perspectives d’avenir.

L’indice du sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan pour octobre s’est établi à 59,9, selon les données d’enquête mises à jour publiées vendredi. C’est seulement 10 points d’indice au-dessus du plus bas historique atteint en juin.

« Ce mois-ci, les conditions d’achat de biens durables ont bondi de 23 % sur la base de la détente des prix et des contraintes d’approvisionnement ; cependant, les conditions commerciales attendues pour l’année à venir se sont détériorées de 19% », a déclaré Joanne Hsu, directrice des enquêtes. “Ces modèles divergents reflètent une incertitude substantielle sur l’inflation, les réponses politiques et les développements dans le monde, et les opinions des consommateurs sont compatibles avec une récession à venir dans l’économie.”

Au-delà du secteur de la consommation, le tableau économique plus large s’assombrit, a déclaré Daco.

“La hausse rapide des taux d’intérêt, la persistance d’une inflation élevée et l’incertitude mondiale élevée érodent le sentiment des entreprises et incitent les entreprises à prendre des décisions d’embauche et d’investissement plus prudentes.”

Et alors que le marché du logement ploie déjà sous le poids de la flambée des taux hypothécaires, le plein impact économique du resserrement de la politique de la Fed n’a pas encore été ressenti, a-t-il déclaré.

Tami Luhby de CNN Business a contribué à ce rapport.