Les données sur les trophées sont encourageantes pour le nombre de joueurs d’Astro Bot

Principaux points à retenir Selon les données des trophées, Astro Bot sur PS5 semble avoir un nombre élevé de joueurs.

Le jeu se classe parmi les plus grandes sorties solo sur PS5 de 2024.

Malgré les défis rencontrés au Japon, le jeu a obtenu de bons résultats sur d’autres marchés d’après les données des trophées.







Selon les nouvelles données sur les trophées, Astrobot semble avoir connu un bon départ sur PlayStation 5. Alors que Astrobot a été lancé entre les échecs Concorde et la révélation controversée de la PS5 Pro, les dernières projections du nombre de joueurs montrent que le jeu n’a pas été négligé par les fans de PlayStation.

Développé par l’équipe Asobi, Astrobot est la dernière sortie mettant en vedette le robot titulaire. Suite au succès de La salle de jeux d’Astroun jeu pack-in pour la PS5, Astrobot développe les concepts de son prédécesseur, créant un jeu de plateforme 3D beaucoup plus grand pour le plaisir des joueurs. Et jusqu’à présent, l’accueil a été extrêmement positif, avec de nombreux critiques donnant Astrobot des critiques élogieuses, citant des points positifs comme l’utilisation efficace des fonctionnalités du contrôleur DualSense de la PS5. Astrobot Le jeu fait même partie des 100 jeux vidéo les mieux notés de tous les temps. Malgré l’accueil critique positif, les fans ont dû attendre pour voir si le jeu attirerait un large public.





Heureusement, les craintes de Astrobot qui ne gagnent pas en popularité auprès du grand public ont été en partie atténués grâce à de nouvelles informations de TrueTrophies. Selon ses données de trophées, en conjonction avec des données supplémentaires de GameInsights, le jeu est devenu la sixième plus grande sortie solo PS5 de 2024. Bien que sa position puisse changer à mesure que plusieurs mois restent dans l’année, cette position met Astrobot directement derrière Dogme du Dragon 2le RPG à succès de Capcom. De plus, ces données révèlent que le jeu de plateforme de Team Asobi a surpassé les jeux PS5 de 2024 comme Lame Stellaire et L’ascension des Ronin.





Top 10 des jeux solo PS5 de 2024





The Last of Us Partie 2 Remasterisé Anneau d’Elden L’Ombre de l’Erdtree Final Fantasy 7 Rebirth Mythe noir Wukong Dogme du Dragon 2 Astrobot Lame Stellaire Dave le plongeur L’ascension des Ronin Persona 3 Recharger

Selon les données de TrueTrophies

Il convient également de mentionner que TrueTrophies a choisi d’inclure certains titres douteux dans son top 10 des jeux PS5 solo de 2024. Par exemple, il a noté que The Last of Us Partie 2 Remasterisé était disponible pour seulement 10 $ pour ceux qui possédaient déjà une copie sur PS4, ce qui l’a aidé à se classer en tête du classement. De plus, le L’ombre de l’Erdtree DLC pour 2022 Anneau d’Elden a été compté sur la liste. De plus, TrueTrophies a noté que les données ne pouvaient pas faire la différence entre le jeu de base et son extension 2024, ce qui rendait la lecture précise pour L’ombre de l’Erdtree difficile. Avec ces facteurs à l’esprit, AstrobotLes données de lancement de pourraient être considérées comme encore plus impressionnantes, se classant quatrième sur la liste si le Anneau d’Elden DLC et The Last of Us Partie 2 Remasterisé ont été supprimés.





Alors que Astrobot a eu du mal à gagner en popularité au Japon selon les rapports, il semble que le jeu se soit beaucoup mieux vendu sur certains autres marchés, comme en témoignent ces dernières données sur les trophées. Espérons que le jeu continue de bien se vendre pour ceux qui en veulent plus Astrobot jeux à l’avenir. Quoi qu’il en soit, du contenu supplémentaire devrait être ajouté au jeu existant dans les mois à venir.