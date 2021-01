Un avocat de l’administration Trump a déclaré lundi que les chiffres utilisés pour décider du nombre de sièges au Congrès que chaque État obtiendrait ne seraient pas prêts avant la mi-février au plus tôt, mettant en péril l’effort du président Donald Trump pour exclure illégalement les habitants du pays de ceux-ci. Les figures.

Le US Census Bureau a découvert de nouvelles irrégularités dans les données de dénombrement qui déterminent l’attribution des sièges au Congrès et la répartition de 1,5 billion de dollars de dépenses fédérales chaque année, a déclaré John Coghlan, adjoint au procureur général adjoint, lors d’une audience.

Le fait de ne pas avoir terminé les chiffres de répartition avant que le président élu Joe Biden ne prête serment le 20 janvier mettra en péril un effort du président Donald Trump pour exclure illégalement les personnes dans le pays du compte de répartition, car les chiffres seront livrés sous la supervision d’un Biden. administration.

Les chiffres pourraient être repoussés encore plus tard en février à partir de la date prévue du 9 février, a déclaré Coghlan.

«C’est une cible en mouvement continu», dit-il.

En vertu de la loi fédérale, le Bureau du recensement est tenu de rendre les chiffres utilisés pour l’attribution des sièges au Congrès avant le 31 décembre, mais le bureau a annoncé la semaine dernière que les chiffres ne seraient pas prêts. À l’époque, le Bureau du recensement avait déclaré qu’il terminerait les chiffres de répartition au début de janvier, aussi près que possible de la date limite de fin d’année.

La nouvelle date de février a été rendue publique lors d’une audience pour un procès fédéral à San Jose, en Californie.

Le procès en Californie a été intenté à l’origine par une coalition de municipalités et de groupes de défense qui avaient poursuivi l’administration Trump afin d’empêcher le recensement de se terminer prématurément, craignant qu’une réduction du nombre de personnes ne conduise à sous-dénombrer les communautés minoritaires. La coalition de municipalités et de groupes de défense est actuellement à la recherche de données et de documents pour aider à évaluer l’exactitude du recensement de 2020.

Les avocats de la coalition avaient fait valoir que le décompte, ainsi que le calendrier de traitement des données, avaient été raccourcis afin de s’assurer que Trump était toujours en fonction afin que son ordre de répartition visant à exclure illégalement des personnes dans le pays soit exécuté illégalement. Un conseiller influent du GOP avait préconisé de les exclure du processus de répartition afin de favoriser les républicains et les blancs non hispaniques.

L’histoire continue

L’ordonnance de juillet de Trump sur la répartition a été contestée dans plus d’une demi-douzaine de poursuites judiciaires aux États-Unis, mais la Cour suprême a statué le mois dernier que toute contestation était prématurée.

Les statisticiens extérieurs s’inquiétaient du calendrier que le Bureau du recensement avait reçu pour calculer les chiffres après la fin du dénombrement en octobre – environ la moitié du temps initialement prévu. Pendant la phase de traitement des données, les réponses en double sont éliminées, les lacunes d’information sont comblées à l’aide d’enregistrements et des contrôles sont effectués sur la qualité des données.

Les nouvelles irrégularités découvertes par le Census Bureau ne devraient pas surprendre, a déclaré Rob Santos, président de l’American Statistical Association, dans un courrier électronique lundi soir.

Même avec le temps supplémentaire pour traiter les données, Santos a déclaré qu’il craignait que les minorités raciales et ethniques soient toujours sous-estimées.

«J’apprécie le besoin de dates cibles, mais j’espère et je m’attends à ce que le Bureau du recensement double son engagement à se concentrer principalement sur la qualité des comptes de répartition, quel que soit le temps que cela prend», a déclaré Santos.

Pendant ce temps, les avocats de la coalition ont déclaré qu’ils prévoyaient de demander des sanctions judiciaires contre les avocats de l’administration Trump pour avoir refusé de transmettre les données et les documents qu’ils recherchaient.

Les avocats de la coalition ont déclaré lundi dans un dossier judiciaire que le ministère de la Justice n’avait produit des rapports de données que pour la moitié des demandes qu’ils avaient faites. Lorsque les avocats de l’administration Trump ont fourni des informations, celles-ci ont été enterrées dans des milliers de pages de documents non pertinents tels que des e-mails pour des publicités de pizzas et de sacs à main et des notifications LinkedIn, selon le dossier du tribunal.

Les avocats de la coalition ont décrit le manuel de l’administration Trump comme «nier les informations et l’existence de documents; produire des dribs et des drabs uniquement lorsqu’ils sont commandés ou non couverts; tenter de cacher autant de documents que possible sous des prétentions exagérées et inappropriées de privilège; et faites tout pour essayer de manquer le temps. «

Dans le même dossier judiciaire, les avocats de l’administration Trump ont déclaré qu’ils n’avaient violé aucun ordre de produire des documents, ajoutant que tout blâme devrait incomber aux avocats de la coalition pour avoir rendu leurs demandes trop larges.

Dans certains cas, les avocats du gouvernement ont déclaré qu’ils travaillaient toujours pour fournir les informations demandées. Dans d’autres cas, les demandes obligeraient le Bureau du recensement à écrire un nouveau code afin d’effectuer des recherches de données qui seraient «excessivement lourdes car les employés nécessaires pour rechercher ces données sont les mêmes employés qui essaient de terminer le recensement», le les avocats du gouvernement ont dit.

___

Suivez Mike Schneider sur Twitter à https://twitter.com/MikeSchneiderAP