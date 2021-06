Les données sur l’emploi s’améliorent, mais pas assez pour que la Fed parle de réduction progressive

« Vous êtes dans une zone où tout va bien. C’est mieux que le mois dernier », a déclaré Briggs. « Ce n’est pas comme si c’était 1,2 million, et cela ne va pas nous effrayer pour la Fed. Le prochain événement est l’IPC de la semaine prochaine, et les gens vont s’inquiéter que cela soit fort. »

John Briggs, responsable mondial de la stratégie de bureau de NatWest Markets, a déclaré que le rapport était une « boucle d’or » pour les actifs à risque, et « pas trop chaud pour faire venir la Fed et pas trop froid pour s’inquiéter de l’économie ».

Les données modérément solides ont aidé à pousser les actions légèrement à la hausse, et les rendements du Trésor ont basculé avant de baisser légèrement. Le rendement de référence à 10 ans est tombé à 1,58 %. Les rendements évoluent à l’opposé du prix.

Le rapport du département du Travail de vendredi sur les nouvelles masses salariales était inférieur aux 671 000 attendus, mais n’était pas non plus assez faible pour jeter de sérieux doutes sur la reprise économique, bien qu’il révèle les problèmes sous-jacents d’une pénurie de travailleurs et d’une inadéquation des emplois.

Des données d’inflation plus chaudes que prévu, comme l’indice des prix à la consommation d’avril, ont contribué à alimenter la spéculation selon laquelle la Fed pourrait commencer à parler de réduire ses achats d’obligations. L’IPC de mai, qui sera communiqué jeudi, suit le rythme soutenu de 4,2% pour avril.

Certains stratèges s’attendent à ce que la banque centrale soit prête à parler de réduction des achats d’obligations au moment où elle se réunira pour le Symposium économique de Jackson Hole de la Fed fin août, mais certains pros du marché ont déclaré qu’un rapport très solide sur l’emploi aurait pu mettre la question sur la table lorsque la Fed se réunira les 15 et 16 juin.

L’intention de la Fed est d’abord de discuter de la réduction de ses 120 millions de dollars d’achats d’obligations par mois avant d’agir. Il passerait alors encore de nombreux mois à réduire la taille de ses achats. À la fin de cette période, la Fed pourrait être en voie d’envisager une augmentation des taux d’intérêt, ce qui n’est pas prévu par le marché avant 2023.

Dans le rapport de mai, le taux de chômage est tombé à 5,8 % contre 6,1 % alors que le taux de participation a légèrement baissé à 61,6 %. La croissance de l’emploi en avril a été révisée à la hausse vendredi à 278.000 contre 266.000 mais était encore environ un quart de ce qui avait été prévu pour ce mois.

« Certainement, ce n’est pas le » million d’emplois par mois « qui ressemblait aux attentes du scénario de base pour la fin du printemps avant les données sur les salaires d’avril, mais ce n’est pas non plus une catastrophe », a déclaré l’économiste de Jefferies Thomas Simons. « Les données sont cohérentes avec d’autres indicateurs d’une pénurie de main-d’œuvre qui était déjà bien comprise auparavant et qui devrait s’atténuer quelque peu à mesure que les programmes améliorés d’allocations de chômage continuent d’expirer tout au long de l’été. »

Michael Gapen, économiste en chef américain chez Barclays, a déclaré que le rapport de mai était proche de ce à quoi il s’attendait et qu’il prévoit un rythme d’embauche constant au cours des prochains mois. « Si j’avais une préoccupation, c’était dans le taux de participation qui a encore baissé. Il y a encore beaucoup de distorsions et d’inadéquations dans la main-d’œuvre. C’est pour moi une question cruciale à long terme », a-t-il déclaré. « Pouvons-nous faire revenir les gens ? Sous-estimons-nous les frictions sur le marché du travail en ce moment ? Je pense que cela s’arrangera tout seul. Cela peut prendre deux ou trois mois.

Gapen a déclaré qu’il ne s’attend pas à voir exploser des millions de chiffres pour la création d’emplois dans les mois à venir, et il ne s’attend pas à ce que la Fed se concentre encore sur la réduction de ses achats d’actifs.

« Je ne pense pas que la discussion sur la réduction en juin sera si animée », a-t-il déclaré. « Je pense que ce chiffre leur indique que le taux d’embauche est solide mais pas spectaculaire. Il va continuer à progresser, et ils devraient rester serrés en ce moment. »

Gapen ne pense pas non plus que le rapport sur l’IPC incitera la Fed à agir plus tôt que prévu. « Je pense que ce sera fort. Cela reflétera une certaine normalisation des prix des services qui avaient été déprimés pendant la pandémie », a-t-il déclaré.

La Fed a déclaré qu’elle s’attend à une période d’inflation plus élevée qui s’avérera transitoire. Les lectures d’avril et de mai devraient être supérieures à la normale, en partie à cause des comparaisons avec les faibles niveaux de l’année dernière.

Les économistes surveillent les données salariales à la recherche de signes d’inflation. Le salaire horaire moyen a augmenté de 2 % en glissement annuel.