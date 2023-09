Les données sur la pilule contre l’obésité renforcent les actions de Structure Therapeutics

Actions de Thérapeutique structurée a augmenté de plus de 30% vendredi après le projet expérimental de la startup biotechnologique pilule contre l’obésité réussi un petit essai préliminaire.

Le médicament pris une fois par jour a aidé les participants en surpoids ou obèses à perdre jusqu’à 10 livres de poids en moyenne après quatre semaines de traitement, selon une étude. libérer de la société. Structure a déclaré qu’elle prévoyait de tester sa pilule dans le cadre de deux essais intermédiaires plus longs pour traiter le diabète et l’obésité.

La pilule de Structure fait partie de la même classe de médicaments que Novo Nordisk Ozempic, le médicament à succès contre le diabète de , et son homologue de perte de poids Wegovy.

Ces traitements, connus sous le nom de GLP-1, ont gagné en popularité cette année en raison de leur capacité à aider les patients à perdre des kilos superflus. Les GLP-1 imitent une hormone produite dans l’intestin pour supprimer l’appétit d’une personne.

Des sociétés comme Structure tentent de capitaliser sur l’industrie en plein essor des médicaments contre l’obésité, qui, selon les analystes, pourrait représenter un marché mondial de 100 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie.

La pilule de Structure pourrait potentiellement concurrencer les médicaments oraux contre l’obésité de Elie Lilly Novo Nordisk et Pfizer , qui ne sont pas encore approuvés aux États-Unis. Les analystes affirment que l’arrivée de versions de pilules moins chères et plus pratiques des GLP-1 pourrait accroître l’accès des patients et élargir le marché des médicaments contre l’obésité.

Les pilules sont plus faciles à fabriquer que les injections, ce qui les rend moins susceptibles de se heurter aux pénuries d’approvisionnement qui affectent les médicaments injectables tels que Ozempic, Wegovy et Mounjaro, le médicament contre le diabète d’Eli Lilly. Les pilules sont également généralement moins chères que les injections, même s’il n’est pas clair si ce sera le cas avec les traitements contre l’obésité.

Prix ​​catalogue de Wegovy dépasse 1 300 $ par forfait mensuel, et celui d’Ozempic est environ 935 $. Novo Nordisk propose une pilule contre le diabète appelée Rybelsus, qui a le même prix catalogue comme Ozempic pour une formule mensuelle de 30 comprimés.