Les données satellitaires révèlent que les décharges sont des “super émetteurs” de méthane

BENGALURU, Inde (AP) – Les décharges libèrent beaucoup plus de méthane réchauffant la planète dans l’atmosphère à partir de la décomposition des déchets qu’on ne le pensait auparavant, selon une étude.

Les scientifiques ont utilisé les données satellitaires de quatre grandes villes du monde – Delhi et Mumbai en Inde, Lahore au Pakistan et Buenos Aires en Argentine – et ont constaté que les émissions des décharges en 2018 et 2019 étaient 1,4 à 2,6 fois plus élevées que les estimations précédentes.

L’étude, publiée mercredi dans Science Advances, vise à aider les gouvernements locaux à mener des efforts ciblés pour limiter le réchauffement climatique en identifiant les sites spécifiques les plus préoccupants.

Lorsque des déchets organiques comme la nourriture, le bois ou le papier se décomposent, ils émettent du méthane dans l’air. Les décharges sont la troisième source d’émissions de méthane dans le monde, après les systèmes pétroliers et gaziers et l’agriculture.

Bien que le méthane ne représente qu’environ 11 % des émissions de gaz à effet de serre et persiste une douzaine d’années dans l’air, il emprisonne 80 fois plus de chaleur dans l’atmosphère que le dioxyde de carbone. Les scientifiques estiment qu’au moins 25 % du réchauffement actuel est dû au méthane provenant des actions humaines.

“C’est la première fois que des images satellite à haute résolution sont utilisées pour observer les décharges et calculer leurs émissions de méthane”, a déclaré Joannes Maasakkers, auteur principal de l’étude et scientifique de l’atmosphère à l’Institut néerlandais de recherche spatiale.

“Nous avons constaté que ces décharges, qui sont relativement petites par rapport à la taille des villes, sont responsables d’une grande partie des émissions totales d’une zone donnée”, a-t-il déclaré.

Les données satellitaires pour détecter les émissions sont encore un domaine relativement nouveau, mais elles sont de plus en plus utilisées pour observer les gaz à travers le monde. Cela signifie que davantage d’organisations indépendantes suivent les gaz à effet de serre et identifient les gros émetteurs, alors qu’auparavant, les chiffres des gouvernements locaux étaient la seule source disponible.

“Ce nouveau travail montre à quel point il est important de mieux gérer les décharges, en particulier dans des pays comme l’Inde où les décharges sont souvent en feu, émettant un large éventail de polluants nocifs”, a déclaré Euan Nesbit, scientifique de la Terre au Royal Holloway, Université de Londres. , qui ne faisait pas partie de l’étude.

Plus tôt cette année, de la fumée a plané sur New Delhi pendant des jours après qu’une décharge massive a pris feu alors que le pays subissait une vague de chaleur extrême avec des températures dépassant 50 degrés Celsius (122 degrés Fahrenheit). Au moins deux autres incendies de décharges ont été signalés en Inde cette année.

Nesbit a ajouté que la nouvelle technologie satellitaire, combinée à des mesures sur le terrain, permet aux chercheurs d’identifier plus facilement “qui pollue le monde”.

La Chine, l’Inde et la Russie sont les plus grands pollueurs de méthane au monde, selon une récente analyse de l’Agence internationale de l’énergie.

Lors de la conférence des Nations Unies sur le climat de l’année dernière, 104 pays ont signé un engagement à réduire les émissions de méthane de 30 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2020. L’Inde et la Chine n’en sont pas signataires.

Les auteurs prévoient de mener davantage de recherches sur les sites d’enfouissement à travers le monde dans de futures études.

“C’est un domaine qui se développe rapidement et nous nous attendons à ce que des données plus intéressantes sortent bientôt”, a déclaré Maasakkers.

Sibi Arasu

Sibi Arasu, Associated Press