Les données révèlent la pire compagnie aérienne du Canada; les appels indésirables sont là pour rester: aide-mémoire Marketplace de CBC

Flair est la pire compagnie aérienne du Canada en ce qui concerne les plaintes des passagers, selon les données fédérales

Apparemment, le coût ultra-bas de Flair a un coût, avec plus de 20% de ses vols générant une sorte de plainte auprès de l’Office des transports du Canada (OTC), selon les données fédérales.

Bien que les plaintes concernant les voyages en avion ne soient pas inhabituelles, le CTA, l’organisme quasi judiciaire qui réglemente le transport aérien, a constaté que Flair avait la distinction douteuse de suivre tous les autres grands transporteurs en matière de satisfaction de la clientèle au premier trimestre de 2023.

Au cours de la période janvier-mars, le CTA a reçu 20,9 plaintes pour 100 vols Flair. Cela se compare à 10,7 pour WestJet et à 5,8 pour Air Canada.

D’autres transporteurs à bas prix – qui facturent généralement moins pour les tarifs, uniquement pour ajouter des frais annexes pour des éléments tels que la sélection des sièges, les bagages et le service client en direct – ont obtenu de meilleurs résultats que Flair malgré un modèle commercial similaire.

Lynx, un nouveau transporteur basé à Calgary, a reçu 5,2 plaintes pour 100 vols.

Sunwing, une compagnie aérienne de loisirs récemment acquise par WestJet, était le deuxième pire transporteur de plaintes après Flair – il a généré 17,4 plaintes pour 100 vols, a déclaré l’OTC. Swoop, la marque sœur à rabais de WestJet, a fait l’objet de 16 plaintes pour 100 vols.

Certaines plaintes concernant Flair incluent des annulations de vols de dernière minute, des retards de plusieurs heures, des bagages perdus et des vols modifiés à des jours ou des semaines de la date de départ initiale.

Flair a défendu son dossier dans une déclaration envoyée par courrier électronique.

Le mois dernier, un porte-parole de Flair a déclaré que la compagnie aérienne avait transporté plus de 436 000 passagers, 82,1 % de ses vols arrivant dans les 15 minutes suivant l’heure d’arrivée prévue.

« Nous voulons que chaque passager ait une excellente expérience avec la compagnie aérienne, et la majorité de nos passagers le font », a déclaré un porte-parole de la compagnie aérienne.

« Au cours des derniers mois, nous avons pris des mesures concrètes pour améliorer notre réactivité vis-à-vis des clients dans nos canaux de communication, et le résultat est des communications plus réactives et une résolution plus rapide et efficace des demandes des clients. » En savoir plus.

Voici pourquoi nous ne serons peut-être jamais débarrassés des appels indésirables

Pradeep Selvaraj, de Whitby, en Ontario, dit qu’il a encore reçu beaucoup d’appels indésirables. Il a récemment publié une vidéo éducative sur les appels frauduleux sur YouTube. (Soumis par Pradeep Selvaraj)

Les appels indésirables – ou « appels frauduleux » comme on les appelle également – sont devenus une partie exaspérante de la vie. À l’heure actuelle, la plupart des gens connaissent bien les fraudeurs qui tentent de vous duper votre argent en se faisant passer pour des représentants du gouvernement ou des employés d’Amazon.

« Je reçois encore beaucoup d’appels indésirables », a déclaré Pradeep Selvaraj, un professionnel de l’informatique à Whitby, en Ontario, qui a publié un article sur le problème sur sa chaîne YouTube.

Salvaraj estime qu’il reçoit deux à trois appels par semaine d’escrocs, souvent au travail. Ils prétendent qu’ils viennent de « l’ARC, de la GRC, du nettoyage des conduits, d’Amazon, de l’expédition UPS et la liste est longue », a-t-il déclaré. « C’est vraiment agaçant. »

De nombreuses personnes avaient bon espoir que de tels appels cesseraient lorsque, à la fin de 2021, le CRTC, l’organisme de réglementation des télécommunications du Canada, a introduit une nouvelle technologie appelée STIR/SHAKEN. Il permet aux télécoms de détecter les appels qui utilisent des numéros de téléphone usurpés ou modifiés pour dissimuler leur véritable identité.

Mais STIR/SHAKEN n’a jamais été censé être plus qu’une solution partielle et, quelque 18 mois plus tard, n’a toujours pas été entièrement mis en œuvre. Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles les appels frauduleux ne disparaissent pas de si tôt.

Un autre obstacle est que les fraudeurs se propagent. Les experts disent qu’ils peuvent contourner la technologie STIR/SHAKEN en achetant de vrais numéros canadiens, même s’ils sont situés dans le monde entier.

Telus, Bell et Rogers disent tous qu’ils ont mis en place des programmes pour essayer de lutter contre les appels frauduleux, mais si votre téléphone sonne autant que le nôtre, vous savez déjà que ce n’est pas infaillible. En savoir plus.

Marché couvre les appels frauduleux depuis plus de cinq ans, y compris les voyages en Inde pour identifier les centres d’escroquerie appelant les Canadiens, l’interception des appels frauduleux et la tentative d’empêcher les gens de perdre de l’argent. Vous pouvez regarder ces histoires et plus encore sur Gemme de Radio-Canada.

La Banque du Canada a encore augmenté le taux d’intérêt – et il pourrait y en avoir d’autres à venir

La Banque du Canada, présentée ici à Ottawa le 12 juillet 2022, a relevé son taux d’intérêt de référence à 4,75 % cette semaine. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

La Banque du Canada a décidé de relever son taux d’intérêt de référence à 4,75 % mercredi.

C’est la première fois que la banque centrale relève son taux d’intérêt directeur depuis janvier, date à laquelle la banque a annoncé qu’elle suspendrait conditionnellement sa campagne agressive de hausses de taux pour attendre et voir si elle en avait fait assez pour faire baisser l’inflation.

Depuis lors, les données ont montré que l’économie canadienne était étonnamment résiliente, car elle a augmenté plus que prévu. Après avoir baissé pendant neuf mois consécutifs, le taux d’inflation a augmenté de manière inattendue le mois dernier.

La dernière décision de la banque d’augmenter son taux de 4,5% à 4,75% le porte à son plus haut niveau depuis 2001.

Les grandes banques ont également pris des mesures pour s’aligner sur la hausse des taux, faisant passer le taux préférentiel à 6,95 %.

Brian Yu, économiste à Central 1 Credit Union, a déclaré à CBC News cette semaine qu’il était surpris que la banque ait fait ce qu’elle a fait.

« Je ne pense vraiment pas qu’il soit nécessaire de nouvelles hausses à ce stade », a-t-il déclaré, notant qu’il faut généralement au moins 18 mois pour que le plein impact des hausses de taux se fasse sentir, ce qui soulève des questions quant à la raison pour laquelle la banque a pensé un autre était nécessaire après seulement rester debout pendant une courte période.

« Je pense qu’il aurait pu y avoir un peu plus de patience pour savoir s’il fallait ou non augmenter, mais il est clair que compte tenu de certaines des données les plus récentes qui sont apparues, la banque a estimé que c’était suffisant pour qu’ils bougent à nouveau », a-t-il déclaré. .

« Il y a évidemment un risque qu’ils augmentent à nouveau si ces chiffres ne commencent pas à baisser, mais je pense qu’ils ne devraient probablement pas. » En savoir plus.

Que se passe-t-il d’autre ?

À mesure que le climat change, l’assurance devient plus complexe et coûteuse

Avec la hausse des taux et des dommages, les experts affirment que le gouvernement pourrait être appelé à jouer un plus grand rôle.

Apple parie que la réalité virtuelle est l’avenir, mais les experts disent que nous n’en sommes peut-être pas encore là

Apple a annoncé un ensemble de réalité virtuelle de 4 700 $ (3 499 $ US), qui sera disponible en 2024.

Delta Air Lines fait face à un recours collectif pour réclamations neutres en carbone

Le procès allègue que la société prétendant être la « première compagnie aérienne neutre en carbone » est fausse.

