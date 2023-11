Les données montrent que suivre ces 8 habitudes peut réduire votre « âge biologique »

Notre âge réel n’est peut-être qu’un chiffre, mais notre âge biologique en dit beaucoup plus sur notre longévité.

L’année dernière, l’American Heart Association a publié sa liste mise à jour de L’essentiel de la vie 8que l’organisation définit comme « des mesures clés pour améliorer et maintenir la santé cardiovasculaire ». Cette année, l’organisation à but non lucratif est allée plus loin en publiant un rapport basé sur l’analyse de plus de 6 500 adultes, concluant que le respect des lignes directrices peut en fait réduire « l’âge biologique » d’une personne – également appelé âge phénotypique – jusqu’à cinq ans. C’est beaucoup.

“L’âge chronologique d’une personne peut être évalué en années, mois et jours, mais l’âge biologique est le reflet de l’âge chronologique et de facteurs tels que la génétique, le mode de vie et l’environnement”, Dr Satyajit Reddycardiologue à la Mayo Clinic Arizona, a déclaré au HuffPost.

Une personne de 27 ans qui fume, ne fait pas d’exercice et mange mal peut, par exemple, avoir un âge biologique de 32 ans. L’inverse est également vrai : une personne de 49 ans qui dort correctement et a une alimentation saine peut avoir un âge biologique de 44 ans.

De manière générale, a expliqué Reddy, il existe un ensemble de facteurs qui contribuent à l’âge biologique d’une personne et qui ne peuvent pas être modifiés – pensez à la génétique et, dans certains cas, à l’environnement d’une personne.

Mais il existe également une multitude d’aspects modifiables du mode de vie qui peuvent contribuer à minimiser l’âge biologique d’une personne. Beaucoup d’entre eux font partie de la liste de contrôle de l’American Heart Association.

“Une bonne santé cardiovasculaire peut ralentir le rythme du vieillissement biologique, ce qui peut réduire le risque de développer des maladies cardiovasculaires et d’autres maladies liées à l’âge tout en prolongeant la vie”, indique un communiqué officiel de l’American Heart Association.

Quelles sont les 8 habitudes essentielles ?

Alors, quels comportements privilégier ? Voici ce que l’American Heart Association inclut sur sa liste de contrôle:

Mangez des aliments qui vous nourrissent.

Essayez de consommer principalement des aliments entiers, des fruits, des légumes, des protéines maigres, des noix et des graines.

“Je conseille aux gens de modérer leur consommation d’aliments transformés, en particulier de glucides et de sucres transformés”, a déclaré Reddy.. « Les aliments transformés sont souvent conçus pour répondre aux excès et aux fringales. Le sucre se trouve dans tellement de produits alimentaires transformés dans nos épiceries et même dans les aliments des restaurants, que nous devons souvent être attentifs et vigilants pour éviter une consommation excessive.

Plus précisément, le cardiologue a suggéré de prêter attention à ce que vous ressentez après vous consommez un repas. « Si, au bout d’une à deux heures, vous ressentez à nouveau faim ou êtes fatigué, ce n’est probablement pas une période optimale. [meal],” il a dit.

Bouge ton corps.

L’American Heart Association fait la différence entre les adultes et les enfants en matière d’exercice. Les adultes devraient opter pour 75 minutes d’activité vigoureuse ou 150 minutes d’activité modérée par jour. Les enfants, en revanche, devraient bouger environ 60 minutes par jour, y compris des activités structurées et des jeux réguliers.

Selon Reddy, les exercices programmés comme aller à la salle de sport sont « un excellent moyen de rester en bonne santé », mais beaucoup de gens ressentent de l’anxiété à l’égard de cette pratique, surtout s’ils n’ont pas le temps d’y participer régulièrement.

Son conseil? Fais ce que tu peux.

« Trouver une activité physique que vous aimez et que vous attendez avec impatience est très important pour la durabilité », a-t-il déclaré. “Des choses comme les exercices de danse et le yoga, car des vidéos gratuites peuvent être facilement trouvées sur YouTube, marcher en écoutant un podcast, et bien plus encore.”

Dans l’ensemble, a suggéré Reddy, vous devriez essayer de ne pas être sédentaire au quotidien, « que cela signifie se garer plus loin de l’entrée du magasin, ou éviter l’ascenseur et prendre les escaliers, ou se promener avec vos enfants au lieu de regarder une émission de télévision, ou régler une minuterie horaire au travail pour quitter votre poste de travail. »

Arrêtez de fumer si vous en consommez.

On sait que fumer contribue à une mauvaise santé cardiovasculaire, mais selon l’American Heart Association, la fumée secondaire et le vapotage peuvent également être incroyablement dangereux. Les cigarettes « traditionnelles » ne sont pas le seul problème.

“Dans l’Amérique moderne, on nous a amené à croire que vapoter est mieux que fumer, et ce n’est en réalité pas vrai”, Dr Leslie Choa déclaré le chef de la section de cardiologie préventive à la Cleveland Clinic. HuffPost l’année dernière, répertoriant les problèmes de santé liés au vapotage, notamment les problèmes pulmonaires, le cancer et la dépendance à la nicotine.

Dormez sainement.

Les conversations sur le nombre d’heures de sommeil que les gens devraient dormir par nuit se poursuivent depuis des décennies maintenant.

L’American Heart Association affirme que les adultes devraient viser en moyenne sept à neuf heures de sommeil par nuit, car « trop peu ou trop de sommeil est associé aux maladies cardiaques, selon des études ».

« Notre corps s’adapte à ce que nous faisons de manière répétée et auquel nous sommes exposés chaque jour. L’amélioration des habitudes et des paramètres de santé conduit à un corps plus sain tout au long de la vie. – Dr Satyajit Reddy, cardiologue à la Mayo Clinic Arizona

Gérez votre poids.

Les experts et l’American Heart Association notent également que maintenir un poids adapté à votre type de corps spécifique peut vous aider à augmenter votre longévité et à améliorer votre âge biologique. Cela ne signifie pas suivre un régime extrême et se concentrer sur l’apparence de votre corps – cette approche est souvent à l’opposé d’une bonne santé. Au lieu de cela, concentrez-vous sur une alimentation nourrissante et sur les mouvements de votre corps d’une manière qui vous fait du bien. Chaque corps est différent.

Contrôlez le cholestérol.

Des niveaux élevés de lipoprotéines de basse densité (LDL, également connues sous le nom de mauvais cholestérol) ont été associés aux maladies cardiaques, aux accidents vasculaires cérébraux et plus encore. C’est pourquoi il est important de surveiller vos chiffres au moins une fois par an (des antécédents d’hypercholestérolémie et des facteurs génétiques jouent un rôle). un rôle dans la fréquence à laquelle vous devriez subir une analyse de sang).

Le Dr David Samadi a expliqué à HuffPost que les suggestions de la liste de contrôle de l’American Heart Association vous aideront également à contrôler votre taux de cholestérol – en restant physiquement actif, en maintenant un poids santé et en arrêtant de fumer si vous fumez.

“Les aliments riches en fibres solubles et en phytostérols se sont révélés utiles pour réduire le cholestérol LDL”, a expliqué Samadi, énumérant des aliments comme les noix, l’avocat, l’huile d’olive, les haricots, le soja, les pommes, les raisins, les fraises et les agrumes. Les suppléments de fibres contenant du psyllium, comme le Metamucil et d’autres laxatifs gonflants, peuvent également aider.

Gérez la glycémie.

Sur le plan biologique, presque tout ce que nous mangeons est transformé en glucose ou en sucre dans le sang, que notre corps utilise comme énergie.

“Au fil du temps, des niveaux élevés de sucre dans le sang peuvent endommager votre cœur, vos reins, vos yeux et vos nerfs”, déclare l’American Heart Association dans ses lignes directrices. “Dans le cadre des tests, la surveillance de l’hémoglobine A1C peut mieux refléter le contrôle à long terme chez les personnes atteintes de diabète ou de prédiabète.” La principale façon de gérer votre glycémie est de surveiller votre taux et de suivre une alimentation saine.

Gérer la tension artérielle.

Selon l’American Heart Association, les niveaux de tension artérielle optimaux sont inférieurs à 120 sur 80 (120/80 mmHG). Plus vous restez dans une fourchette acceptable, plus vous serez en bonne santé.

En plus de manger des aliments sains et de faire régulièrement de l’exercice, le Clinique Mayo suggère de réduire la quantité de sodium dans votre alimentation, de limiter la consommation d’alcool et de réduire le stress.

Assurez-vous également de surveiller votre tension artérielle à la maison (vous pouvez acheter un tensiomètre sans ordonnance) et de passer des contrôles réguliers.

Image ouverte modale 10’000 heures via Getty Images Une alimentation riche en vitamines et minéraux vous aidera à maintenir la longévité.

Ce que vous devez savoir d’autre

Si vous n’avez pas adopté ces habitudes, ne paniquez pas : Reddy a déclaré qu’il était toujours temps de changer.

“C’est notre exposition à des choses comme le tabagisme, la sédentarité, l’hypertension artérielle, l’excès de sucre dans le sang, l’excès de poids, etc. pendant de nombreuses années qui entraîne des dommages accumulés à notre santé”, a déclaré Reddy. « En suivant autant de ces huit directives [as possible] aide à réduire cette exposition au fil du temps. Je crois au concept selon lequel notre corps s’adapte à ce que nous faisons de manière répétée et auquel nous sommes exposés chaque jour. L’amélioration des habitudes et des paramètres de santé conduit à un corps plus sain tout au long de la vie.

Cela étant dit, la génétique joue évidemment un rôle important – dans tout, depuis la façon dont notre corps maintient son poids jusqu’à notre risque de maladie – c’est pourquoi il est également important de consulter régulièrement votre médecin.

“Une analogie souvent utilisée est que” la génétique charge l’arme mais les comportements appuient sur la gâchette “”, a déclaré Reddy. « Au-delà de troubles cardiaques particuliers, nous savons que le mode de vie et le comportement [play] un rôle d’une importance vitale dans la manifestation d’une prédisposition cardiaque particulière.