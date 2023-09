« Je ne recommanderais rien aux autres que je ne recommanderais pas à ma propre famille », a écrit mercredi la directrice du CDC, Mandy Cohen, dans un éditorial. «Mes filles de 9 et 11 ans, mon mari, mes parents et moi allons tous retrousser nos manches pour recevoir bientôt nos vaccins Covid-19 mis à jour ainsi que nos vaccins contre la grippe.»

Une recommandation universelle a l’avantage d’être simple à communiquer et à mettre en œuvre, mais certains autres experts médicaux ont des sentiments mitigés quant à la décision. « Ce que je veux, c’est la possibilité pour les parents et les médecins de choisir de vacciner quel que soit l’âge », déclare Gregory Poland, expert en vaccins à la Mayo Clinic de Rochester. « C’est différent de dire : ‘Je pense que toute personne âgée de six mois et plus devrait recevoir ce vaccin.' »

Jennifer Nuzzo, épidémiologiste à l’Université Brown, est du même avis. « Les données ne disent pas que les vaccins produisent des bénéfices égaux pour tous les groupes d’âge », dit-elle. « Je pense que la recommandation devrait refléter ce fait. »

Pour Kawsar Talaat, médecin spécialiste des maladies infectieuses à la Johns Hopkins School of Medicine, les bénéfices dépassent les risques pour presque tout le monde : « La réalité est [covid] peut être grave chez n’importe qui. Cela inclut les jeunes qui sont par ailleurs en bonne santé. Le CDC a présenté mardi des données à son comité consultatif montrant que 54 % des nourrissons, des enfants et des adolescents qui se sont retrouvés à l’hôpital avec Covid n’avaient pas de maladie sous-jacente.

Alors, qui bénéficiera le plus d’un rappel ? Sur cette question, les experts sont d’accord. Les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et celles souffrant de multiples affections sous-jacentes les exposant à un risque de maladie grave devraient recevoir le vaccin mis à jour. Ce groupe comprend la Pologne, âgée de 68 ans. Les adultes de 65 ans et plus courent un risque bien plus élevé d’hospitalisation et de décès que tout autre groupe d’âge. Entre janvier et la troisième semaine de juillet, plus de 24 000 adultes de plus de 65 ans sont morts de causes liées au covid-19, soit près de neuf fois le nombre de décès signalés chez les personnes âgées de 45 à 64 ans. Les personnes enceintes ont également un risque plus élevé de développer une maladie grave.

Les avantages pour les autres groupes ne sont pas aussi évidents. Presque tous les Américains ont une certaine immunité contre le covid grâce à une infection, une vaccination ou les deux. « Nous pensons toujours que les personnes qui ne reçoivent pas de rappel bénéficient de niveaux élevés de protection contre les maladies graves, et nous savons que nous utilisons les vaccins principalement pour prévenir les maladies graves », explique Nuzzo. Une analyse de modélisation réalisée par le groupe de travail covid-19 du CDC a révélé que selon que le nombre de cas de covid était faible ou élevé, le vaccin a permis d’éviter environ 16 à 476 hospitalisations pour covid par million de personnes vaccinées chez les moins de 50 ans.

Mais les avantages vont au-delà de la prévention des hospitalisations. Une injection mise à jour pourrait réduire encore davantage le petit risque de maladie grave. Cela peut également signifier que si vous êtes infecté, vous ne resterez pas aussi malade pendant aussi longtemps ou que vous êtes moins susceptible de transmettre le virus à d’autres. Certaines preuves émergentes suggèrent même qu’un rappel pourrait également réduire le risque de long covid, bien que Nuzzo souligne que les données sont encore préliminaires. «Je pense que c’est une hypothèse intéressante», dit-elle.

Si vous espérez toujours que le vaccin vous sauvera de l’infection, vous pourriez être déçu. Les vaccins contre la grippe protègent contre l’infection, mais il n’existe aucune preuve solide que l’on puisse en dire autant des vaccins contre le covid-19. En théorie, une augmentation des anticorps circulants pourrait suffire à repousser le virus, « mais nous ne savons pas combien de temps cela durera », explique Monica Gandhi, experte en maladies infectieuses et chercheuse à l’Université de Californie à San Francisco. Peut-être des mois. Peut-être seulement quelques semaines.