SIOUX FALLS, SD (AP) – Les Américains n’ont pas pu résister à l’envie de se rassembler pour Thanksgiving, conduisant il y a un peu moins d’un an et ignorant largement les appels des experts en santé publique, qui les ont suppliés de renoncer aux voyages de vacances pour aider à contenir le coronavirus pandémie, les données des routes et des aéroports montrent.

La réticence de la nation à réduire ses voyages offrait un avertissement avant Noël et le Nouvel An alors que les décès par virus et les hospitalisations atteignaient de nouveaux sommets une semaine après Thanksgiving. Les décès aux États-Unis dus à l’épidémie ont éclipsé 3100 jeudi, effaçant le record d’une journée établi au printemps dernier.

Les voyages en véhicule au début de novembre étaient jusqu’à 20% inférieurs à ceux d’un an plus tôt, mais ils ont augmenté autour des vacances et ont culminé le jour de Thanksgiving à seulement environ 5% de moins que la période sans pandémie en 2019, selon StreetLight Data, qui a fourni une analyse à l’Associated Press.

«Les gens étaient moins disposés à changer de comportement que n’importe quel autre jour de la pandémie», a déclaré Laura Schewel, fondatrice de StreetLight Data.

Les aéroports ont également connu certains de leurs jours les plus chargés de la pandémie, bien que les voyages aériens aient été beaucoup plus faibles que l’an dernier. La Transportation Security Administration a contrôlé plus d’un million de passagers sur quatre jours différents pendant la période de voyage de Thanksgiving. Depuis que la pandémie a détruit les voyages en mars, il n’y a eu qu’un seul autre jour où le nombre de voyageurs a dépassé le million: le 18 octobre.

«Si seul un petit pourcentage de ces voyageurs était infecté de manière asymptomatique, cela peut se traduire par des centaines de milliers d’infections supplémentaires passant d’une communauté à une autre», a déclaré cette semaine la Dre Cindy Friedman, responsable des Centers for Disease Control and Prevention. Compte rendu.

De larges pans du pays ont vu un afflux soudain de personnes arrivant des campus universitaires dans les jours précédant les vacances, selon une visualisation de données de données anonymes sur les téléphones portables d’une société appelée Tectonix.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont exhorté les gens à rester à la maison pour les vacances, mais les responsables ont reconnu que de nombreuses personnes ne tiendraient pas compte de ces conseils et leur ont conseillé de se faire tester avant et après les voyages. Friedman a déclaré que les vacances de cette année présentaient des «choix difficiles» pour de nombreuses familles.

L’histoire continue

Parmi les voyageurs figuraient des élus qui prêchaient contre les voyages. Les maires de Denver et d’Austin, au Texas, ont été confrontés à des réactions violentes pour avoir voyagé après avoir dit à d’autres personnes de rester à la maison.

D’autres n’avaient aucun regret. Trananda Graves, qui dirige une entreprise de planification de voyages à Keller, au Texas, a fait un road trip de Thanksgiving avec sa famille à Nashville, Tennessee. C’était une chance pour sa fille de se connecter avec des parents alors qu’ils partageaient des recettes, et Graves a déclaré que l’humeur de tout le monde était remontée.

«C’était juste une pause pour s’éloigner de la maison», a déclaré Graves. «Nous travaillons à la maison, nous allons à l’école à la maison.»

Elle a décidé de conduire pour rencontrer sa famille élargie après avoir constaté que les vols étaient bondés et a déclaré que sa famille avait suivi les conseils pour éviter de propager des infections.

Mais les infections, même lors de petits rassemblements de Thanksgiving, ont commencé à se répandre dans tout le pays, ajoutant un autre fardeau aux services de santé qui sont déjà débordés.

« Cette hausse ici arrive vraiment à un moment où tout le monde est épuisé », a déclaré Don Lehman, un porte-parole du département de santé publique du comté de Warren dans le nord de l’État de New York.

Le comté a conclu que les rassemblements ou les voyages de Thanksgiving ont probablement causé 40% des 22 cas signalés au cours des deux derniers jours. Cela signifie que les traceurs de contacts doivent déterminer d’où viennent ou se rendre les gens et contacter les responsables de la santé dans ces endroits. Lehman a déclaré que cela ajoutait «beaucoup de travail de fond» au processus de recherche des contacts.

Graves a déclaré qu’elle s’attend à une augmentation des activités de planification de voyages autour des vacances. Plusieurs groupes se sont déjà renseignés sur la possibilité d’aller à Las Vegas pour fêter la fin d’une année difficile.

Et ses projets de vacances personnels? Après le voyage de Thanksgiving, elle a déclaré: «Nous envisageons maintenant de rendre visite à ma mère pour Noël.»