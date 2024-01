Les données montrent qu’au moins 8 500 écoles américaines courent un plus grand risque d’épidémie de rougeole alors que les taux de vaccination diminuent

Jessica Fichtel ne comprend pas pourquoi ses voisins ont choisi de ne pas le faire vacciner leurs enfants et, par conséquent, a-t-elle augmenté le risque que son fils contracte la rougeole ?

La mère de Vancouver, Washington, a lutté chaque jour pour garder Kai, alors âgé de 6 ans, en vie pendant qu’il subissait une chimiothérapie pour lutter contre la leucémie infantile lors de l’épidémie de rougeole là-bas en 2019.

“Sa vie serait en grave danger s’il avait été exposé à la rougeole et l’avait contractée”, a déclaré Fichtel.

Pendant le Épidémie de 2019, la rougeole s’est propagée rapidement, atteignant 71 cas en quatre mois. À l’époque, les responsables de la santé avaient déclaré que 78 % des enfants du comté de Clark, où se trouve Vancouver, étaient vaccinés – bien en dessous du seuil de 95 % que le CDC identifie comme crucial pour protéger une communauté contre la rougeole.

Fichtel a déclaré qu’elle connaissait personnellement des familles de son quartier qui avaient choisi de ne pas faire vacciner leurs enfants contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR), dont certaines jouaient avec Kai, qui ne pouvait pas se faire vacciner lui-même en raison de son système immunitaire affaibli.

“Il y a beaucoup de rage, beaucoup de colère” contre ces gens, a déclaré Fichtel. “Je n’arrive tout simplement pas à comprendre pourquoi tu ne le ferais pas à moins d’avoir la meilleure raison, n’est-ce pas ?”

Les données montrent que les parents de tout le pays ont des raisons de s’inquiéter. Une enquête de CBS News a examiné les données de dizaines de milliers d’écoles publiques et privées dans 19 États et communautés qui mettent ces informations à la disposition des parents et du public.

Notre enquête a identifié au moins 8 500 écoles où les taux de vaccination contre la rougeole parmi les enfants de maternelle sont inférieurs au seuil de 95 % que le CDC identifie comme crucial pour protéger une communauté contre la rougeole.

La baisse des taux de vaccination des enfants d’âge scolaire sont des scientifiques alarmants et des médecins à travers le pays, dont beaucoup craignent que davantage de personnes risquent d’être infectées par la rougeole. Plus tôt ce mois-ci, des cas ont été identifié à Philadelphieet 82 enfants dans l’Ohio contracté la rougeole en 2022.

“Je pense que cela me préoccupe en tant qu’être humain”, a déclaré Matt Ferrari, biologiste et chercheur en maladies infectieuses à la Penn State University. “Cela a également des conséquences au niveau de la population. Plus il y a d’individus non vaccinés, plus il y a de risques que la maladie se propage et établisse une transmission qui donnera lieu à des épidémies qui persisteront pendant longtemps.”

Les communautés ont besoin de taux de vaccination élevés pour maintenir l’immunité collective et prévenir les épidémies, a déclaré Ferrari. L’immunité collective protège même ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner, comme Kai, car suffisamment de personnes sont protégées pour que les maladies ne se propagent pas en premier lieu.

“Les vaccinés autour de vous agissent comme un bouclier et réduisent votre risque”, a expliqué Ferrari. “L’immunité collective, en termes simples, n’est que la protection indirecte d’une personne non vaccinée contre le fait d’être entourée de personnes vaccinées. Ces personnes vaccinées agissent comme un bouclier.”



Dans de nombreuses communautés, moins de personnes remplissent ce rôle de protection, selon les données du CDC analysées par CBS News. Aux États-Unis, environ 93 % des élèves de maternelle ont été vaccinés contre la rougeole au cours de l’année scolaire 2021-2022, contre 95 % quelques années auparavant.

De nombreuses écoles impliquées dans l’épidémie du comté de Clark, dans l’État de Washington, avaient des taux de vaccination bien inférieurs. Sur les 16 écoles et garderies où les responsables de la santé ont déclaré que des cas avaient été détectés, neuf avaient des taux de vaccination inférieurs à 90 %. Certains étaient aussi bas que 50 %.

La même année que l’épisode de rougeole à Vancouver, la ville de New York a connu sa propre épidémie de rougeole. Avant la fin, 649 personnes ont contracté la rougeole et des dizaines d’autres ont été hospitalisées.

Le taux de vaccination a également baissé à New York. Les responsables étaient tellement inquiets qu’ils ont ordonné à toutes les personnes non vaccinées de se faire vacciner ou s’exposer à des amendes.

Le commissaire à la santé publique de la ville affirme que l’application des exigences en matière de vaccination, associée à des campagnes d’éducation du public, a contribué à stopper l’épidémie après 11 mois.

“Je pense que ce que nous constatons, c’est que nous devons utiliser tous les outils de notre boîte à outils”, a déclaré le Dr Ashwin Vasan, commissaire à la santé de New York. “Parfois, les exigences et les mandats peuvent fonctionner dans certains environnements et à certains moments, en particulier lors d’épidémies et d’urgences. Mais nous devons également intégrer cela dans le cadre d’un dialogue continu, d’un ensemble continu de conversations avec les communautés qui ont les taux de vaccination les plus faibles. “.

Et bien que les taux de vaccination des enfants à New York aient augmenté immédiatement après l’épidémie, les données du CDC montrent qu’ils sont tombés à environ 96,6 %, contre 98,8 % en 2018. Bien que cette baisse puisse paraître minime, Vasan a déclaré qu’il était « inquiet du tendance si elle continue dans cette direction.

“Vous voyez des petites poches… [that] “Cela est en corrélation avec les communautés qui ont des taux de vaccination plus faibles”, a déclaré Vasan. “Et cela, je pense, est en partie le produit d’une campagne très bien financée et très bien ciblée de messages anti-science et anti-vaccin qui cible les communautés qui peuvent être vulnérables.



Problèmes communautaires, solutions communautaires

Les taux baissent pour diverses raisons : influences politiques, désinformation, méfiance à l’égard du gouvernement et peur des vaccins. Tous jouent un rôle, ont déclaré les experts à CBS News.

“Nous avons maintenant un désinformation autoroute, que sont les médias sociaux, et franchement, un accès totalement non réglementé et sans entrave à [vaccine misinformation]”, a déclaré Vasan. “Vous pouvez être assez sophistiqué dans la manière dont vous ciblez la désinformation sur certaines communautés en utilisant des points de contact culturels qui touchent réellement les communautés qui sont souvent laissées pour compte ou qui ont du mal à établir la confiance avec le gouvernement.”

La part des enfants de maternelle non vaccinés a augmenté ces dernières années, selon les données du CDC. 7% n’étaient pas vaccinés lors de l’année scolaire 2021-2022.

Moins de la moitié de ces enfants – environ 2,6 % – bénéficiaient d’exemptions qui leur permettaient d’aller à l’école sans les vaccins requis pour des raisons médicales ou religieuses, ou, dans certains États, pour de soi-disant « raisons philosophiques ». Les 4 % restants n’étaient pas conformes ou ont terminé les vaccins requis plus tard au cours de l’année scolaire, après l’enregistrement des données.

Il y a cinq ans, dans le Maine, le nombre de parents réclamant des exemptions religieuses était si élevé que la moitié des écoles étaient en dessous du seuil d’immunité collective de 95 %. Les églises se sont regroupées pour tenter de changer les mentalités.

“En matière de santé publique, pour nous, cela ne nous a pas semblé radical du tout de dire, dans ce cas, que la façon dont nous aimons notre prochain est de se faire vacciner, de protéger les plus vulnérables, de protéger les marginalisés, les jeunes, les très vieux, les malades », a déclaré la révérende Jane Field, directrice exécutive du Conseil des Églises du Maine.

Le conseil a fait pression sur les législateurs pour qu’ils adoptent une loi éliminant l’exemption religieuse. La part des écoles bénéficiant de l’immunité collective est tombée de 50 % à 20 %, et les exemptions sont tombées à moins de 2 %.

“Nous avons côtoyé des organisations médicales, des organisations de pédiatres et des organisations d’enseignants”, a déclaré Field. “Il s’agissait d’une vaste coalition de personnes qui ont rejoint cette coalition pour dire : voici la bonne chose à faire.”



Davantage de personnes ont été vaccinées lors de l’épidémie de 2019 dans le comté de Clark, dans l’État de Washington. Mais quelques années plus tard, le taux de vaccination est proche de ce qu’il était avant l’épidémie, et beaucoup ne sont toujours pas protégés. Près des deux tiers des écoles de l’État ont des taux de vaccination inférieurs à 95 %, selon les données analysées par CBS News. Cela représente près de 53 000 élèves dans des écoles qui ne sont pas entièrement protégées.

Cela laisse des enfants comme Kai à risque.

