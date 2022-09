Les données montrent l’impact de Fiona dans tout le Canada atlantique

Fiona a laissé une marque impressionnable sur la côte est du Canada alors que l’ouragan de catégorie 4 transformé en tempête de cyclone post-tropical a touché terre au cours du week-end.

Les rapports provenant de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve, de l’Île-du-Prince-Édouard, des Îles-de-la-Madeleine et du Nouveau-Brunswick incluaient de fortes rafales de vent, une pression de tempête record et des milliers de résidents sans électricité.

Alors que les efforts de récupération se poursuivent et que les provinces évaluent les dégâts de la tempête, CTVNews.ca examine les données derrière la destruction.

DES VENTS RECORDS

Les vents forts et durables ont suffi à battre un nouveau record dans l’histoire de la pression des tempêtes au Canada. Les événements météorologiques extrêmes ont souvent un champ de basse pression dans les sections nord et est d’une tempête, qui à son tour renforce le vent. Les premières données du Centre des ouragans (CHC) d’Environnement Canada indiquent que la pression de la tempête sur l’île Hart de la Nouvelle-Écosse a atteint 932,7 millibars et 932,8 millibars dans l’est de la baie de Chedabucto.

Dan Kottlowksi, météorologue et prévisionniste en chef des ouragans chez Accuweather, a déclaré qu’il s’agissait d’un nouveau record pour le Canada, qui n’avait atteint auparavant qu’un minimum de 940,2 millibars.

“Nous n’avons jamais vu de tempête avec une pression aussi basse, d’après ce que nous avons pu mesurer tout au long de l’histoire”, a déclaré Kottlowski lors d’un entretien téléphonique avec CTVNews.ca lundi.

Le CCPO a également signalé des rafales de vent à travers la Nouvelle-Écosse, y compris Sydney, l’île Saint-Paul et Halifax, allant de 111 km/h à 158 km/h. Les vents à Terre-Neuve étaient également extrêmement forts, en particulier à Wreckhouse où des vitesses de vent allant jusqu’à 177 km/h ont été enregistrées, tandis qu’à Port aux Basques, où des maisons voisines ont été emportées par une onde de tempête, des coups de vent de 114 km/h ont été signalés. .

Kottlowski dit que la force des vents n’était pas la seule raison majeure des dégâts laissés derrière, mais c’était aussi sa résistance.

“Ce qui m’a tellement surpris, c’est la durée pendant laquelle les vents de force tempête tropicale à ouragan se sont produits et dans de nombreux endroits de l’île du Cap-Breton et du sud-ouest et de l’ouest de Terre-Neuve, ces vents de force ouragan à quasi-ouragan ont duré plus de huit heures”, il a dit.

Kottlowski a qualifié les ondes de tempête de “phénoménales”, car des rapports de vent soufflant sur l’eau ont créé des ondes pouvant atteindre cinq mètres. En comparant sa puissance à l’ouragan Juan de 2003, il dit que Fiona a été la pire tempête de l’histoire à avoir traversé cette région spécifique de l’Atlantique entre Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse.

« L’ouragan Juan ne se déplaçait pas aussi lentement que celui-ci, mais il a également frappé une zone très peuplée d’Halifax, c’est pourquoi nous n’avons pas eu autant de blessés cette fois », a-t-il déclaré.

L’AIR SEC LIMITE LA PLUIE

Bien qu’il y ait eu des rapports de maisons et de rues inondées, Kottlowski dit que les précipitations n’ont pas été aussi extrêmes que prévu.

Selon le CHC, certaines parties du Nouveau-Brunswick, telles que Crowe Brook et Fundy Park, ainsi que la Nouvelle-Écosse, ont enregistré des pluies abondantes dépassant les 100 mm. Un rapport non officiel a suggéré que la ville d’Antigonish a reçu plus de 200 mm de pluie. Les régions de l’Île-du-Prince-Édouard, du Québec et de Terre-Neuve ont connu une plage de précipitations allant de 50 mm à près de 100 mm.

Kottlowski dit qu’une poussée d’air sec créée par la tempête est probablement ce qui a freiné les précipitations.

“Une grande vague d’air sec a enveloppé Fiona alors qu’elle touchait terre au-dessus de l’île du Cap-Breton et je pense que cet air sec a vraiment mis fin à toute pluie importante”, a-t-il déclaré. “Je pense que la plupart des pluies les plus fortes sont tombées avant la tempête, ce qui n’est pas rare pour les tempêtes tropicales.”

Néanmoins, les niveaux d’eau ont tout de même atteint de nouveaux sommets pour certaines communautés comme Escuminac, N.-B. qui a rapporté 2,82 mètres; le record précédent était de 2,47 mètres. Port aux Basques a également dépassé légèrement son précédent record de 2,71 mètres alors que Fiona a atteint un nouveau niveau de 2,75 mètres.