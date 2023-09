Les données météorologiques des navires de guerre de Pearl Harbor récupérées pour étudier la science du climat

Une mission de sauvetage a récupéré des millions de données météorologiques enregistrées pendant la Seconde Guerre mondiale. Les climatologues affirment que ces informations peuvent être utilisées pour comprendre comment le climat mondial a changé au fil des décennies.

Les informations étaient partagé dans une étudepublié dans le Geoscience Data Journal, et un communiqué de presse partagé par l’Université de Reading, l’institution anglaise dont étaient issus deux des chercheurs de l’étude. Le troisième chercheur était basé aux États-Unis.

Les données sont basées sur des observations météorologiques effectuées par les membres d’équipage à bord de 19 navires de la marine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Le communiqué de presse annonçant l’étude indique que de nombreuses observations de ce type ont été « détruites en raison d’un acte de guerre, ou simplement oubliées en raison de la durée pendant laquelle elles ont été considérées comme classifiées ».

Données collectées sur l’un des navires. Université de lecture

Les données étudiées dans cette affaire étaient classifiées « jusqu’à récemment », a déclaré Praveen Teleti, chercheur scientifique à l’Université de Reading qui a dirigé l’étude, dans le communiqué de presse. Quatre mille volontaires ont transcrit plus de 28 000 images de journaux de bord de la flotte de la marine américaine stationnée à Hawaï de 1941 à 1945. Dans cet ensemble de données, il y avait 630 000 enregistrements et plus de trois millions d’observations individuelles. Les entrées comprennent des informations sur les températures de l’air et de la surface de la mer, la pression atmosphérique, la vitesse et la direction du vent. Des informations sont également enregistrées sur les océans Indien et Atlantique.

Certains des navires sur lesquels les données ont été récupérées ont été endommagés lors de l’attaque de Pearl Harbor en 1941 et ont été remis en service après avoir été réparés. Tous les navires dont provenaient les données, y compris les cuirassés, les porte-avions, les destroyers et les croiseurs, avaient participé à des opérations dans l’océan Pacifique à un moment donné au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Des études antérieures suggèrent que les années référencées dans l’ensemble de données étaient anormalement chaudes. En examinant ces dossiers, les chercheurs seront en mesure de déterminer « si tel était le cas », selon le communiqué de presse. Il est possible que ces températures soient enregistrées parce que la plupart des observations ont été faites pendant la journée plutôt que la nuit, de sorte que les marins et les navires ne seraient pas détectés par les navires ennemis. Ce changement dans les temps d’observation aurait pu conduire à l’enregistrement de températures légèrement plus chaudes.

L’USS Pennsylvania en mer. Université de lecture

Ces données sont également parmi les seules informations de ce type existant dans les régions du Pacifique et de l’Extrême-Orient pendant la Seconde Guerre mondiale, indique le communiqué de presse.

« L’analyse et la récupération de ces données ouvrent une fenêtre sur le passé, nous permettant de comprendre comment le climat mondial se comportait à une époque de bouleversements considérables », a déclaré Teleti. «… Le plus grand respect doit aller aux courageux militaires qui ont enregistré ces données. La guerre était partout autour d’eux, mais ils faisaient quand même leur travail avec un tel professionnalisme. C’est grâce à leur dévouement et à leur détermination que nous avons pu obtenir ces observations 80 ans plus tard. »

Plus de CBS News