Les données manquantes des patients Theranos au cœur de la dernière audience Holmes

Le mystère des résultats manquants des tests des patients Theranos qui auraient montré un taux d’échec élevé était au centre de l’audience préliminaire de l’ancienne PDG Elizabeth Holmes mercredi. Holmes, enceinte et qui devrait accoucher ce mois-ci, est apparue via Zoom pour l’audience.

Les procureurs allèguent que les dirigeants de Theranos ont détruit la soi-disant base de données du système d’information de laboratoire (LIS) et en ont partagé une copie inutile avec les enquêteurs après qu’un grand jury a délivré une assignation à comparaître en 2018. Le LIS contenait des années de précision et de taux d’échec des tests Theranos. Les procureurs fédéraux ont déclaré que le taux d’échec du système de test sanguin Theranos était de 51,3 %.

Dans un dossier judiciaire, les procureurs affirment que Holmes « a probablement bénéficié » de la perte du LIS. « En fait, les informations disponibles suggèrent fortement que si le LIS existait encore, son contenu renforcerait considérablement les allégations du gouvernement. »

L’avocat américain adjoint John Bostic a déclaré mercredi : « Avant que Theranos ne prenne les mesures nécessaires pour mettre le LIS hors service, les preuves versées au dossier montrent que les employés de Theranos savaient que la fermeture de la base de données serait probablement un mouvement permanent.

Mais les avocats de la défense de Holmes affirment que le gouvernement a laissé tomber la balle. « Pendant un an et demi, le gouvernement n’a rien fait avec cette copie de la base de données LIS posée sur une étagère d’assistant juridique et s’il avait agi rapidement comme vous vous en doutez, votre procureur disposant des preuves les plus importantes de l’affaire l’aurait fait, il aurait trouvé le mot de passe », a déclaré Amy Saharia, avocate de la défense de Holmes.

« Il existe un risque grave de préjudice pour Mme Holmes si nous devons plaider devant un jury les faits concernant la personne qui a perdu les données », a-t-elle ajouté. « Le jury peut très bien spéculer sur les intentions des employés de Theranos sans fondement approprié, ou Dieu nous en préserve, ils en déduisent que Mme Holmes a quelque chose à voir avec cela, même si ce n’est pas le cas. »

Le juge de district américain Edward Davila a remis en question l’affirmation des avocats de la défense selon laquelle le système LIS était crucial pour le cas de Holmes, leur demandant « pourquoi n’en aviez-vous pas une copie alors ? » Il a pris sa demande de suppression de preuves sous la soumission.

La semaine dernière, Holmes a perdu une offre pour garder plus d’une douzaine de courriels entre elle et les avocats de Boies Schiller hors de son prochain procès. La sélection du jury dans son procès pour fraude criminelle doit commencer le 31 août.